МО РФ: боевики нацбатальона обстреляли под Харьковом машины с гражданами

Украинские националисты произвели обстрелы по машинам с мирными гражданами, проезжавшими через блокпосты в Харьковской области. Сообщается, что есть раненые. Об этом в четверг, 7 апреля, заявили в Минобороны РФ.

«В Харьковской области на блокпостах, расположенных на выездах из населенных пунктов Дергачи и Слатино, боевики одного из националистических батальонов обстреляли легковые автомобили с мирными гражданами, которые самостоятельно пытались выехать в направлении Российской Федерации. Есть раненые», — сообщил руководитель Межведомственного координационного штаба РФ по гуманитарному реагированию на Украине, начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

Ранее в этот же день солдаты РФ ликвидировали два украинских военных вертолета Ми-8 и Ми-24 около Херсона. Конашенков также добавил, что армия РФ высокоточными ракетными ударами воздушного и морского базирования за ночь ликвидировала четыре украинские базы хранения горюче-смазочных материалов (ГСМ). Кроме того, Министерство обороны опубликовало кадры с уничтожением артиллерийского расчета украинской армии, где можно увидеть, как выпущенная с беспилотника ракета поражает технику ВСУ: большегруз, буксирующий 152-миллиметровую гаубицу. Об этом сообщает «Газета.Ru».

Как уточняется, с начала проведения спецоперации по защите Донбасса уничтожено: 125 самолетов, 95 вертолетов, 416 беспилотных летательных аппаратов, 2003 танка и других боевых бронированных машин, 220 установок реактивных систем залпового огня, 869 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 1902 единицы специальной военной автомобильной техники.

7 апреля сообщалось, что в Мариуполе погибло около 5 тыс. мирных жителей. В четверг также стало изветсно, что российские морские пехотинцы и военнослужащие Народной милиции ДНР эвакуировали из четвертой городской больницы в Мариуполе свыше 100 человек, которых заблокироавли боевики националистической группировки «Азов» (в отношении радикалов в РФ возбуждены уголовные дела). Как отметили в Минобороны РФ, для безопасной эвакуации всех пациентов потребовались боевые машины пехоты БМП-2 и бронетранспортеры БТР-80.

В середине февраля 2022 года в Донбассе из-за обстрелов со стороны украинских военных обострилась ситуация. Власти Луганской и Донецкой народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ. 21 февраля президент России Владимир Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР, а 24 февраля объявил о начале проведения специальной операции по защите мирного населения.

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