Министерство обороны России в рамках проекта «Архивы помнят всё...» 8 апреля продолжает публикацию рассекреченных исторических документов, в которых содержатся свидетельства о преступлениях и зверствах украинских националистов в годы Великой Отечественной войны и послевоенные годы.

В документе отмечается жестокость и нечеловеческие методы достижения целей украинскими боевиками, которые видны из представленных свидетельств.

Так, в справке Политотдела Львовского областного военного комиссариата от 14 августа 1948 года содержатся сведения о том, что жестокость националистов была обусловлена не только их личными качествами, но и их политической программой. Подтверждением тому служат документы, изъятые у убитого бандеровца, в которых членам УПА дается инструкция усилить террор против русских, украинцев и членов совпартактива.

Донесение Политуправления 1-го Украинского фронта от 5 февраля 1944 года говорит о том, что бандеровцы массово истребляли не только польское и еврейское население, но даже и собственных соотечественников, не сочувствовавших им. В документе содержатся сведения о допросе арестованного боевика Ивана Васюка, который указал, что в ходе нападения на польские деревни Старики, Вязевка, Углы и ряд других он вместе с отрядом боевиков уничтожил около 1500 мирных жителей.

Помимо геноцида занимались бандеровцы и пытками пленных советских солдат. Свидетельство об этом приведено, например, в докладной записке члена Военного Совета 1-го Украинского фронта начальнику ГлавПУРККА о ходе ликвидации бандформирований бандеровцев. Согласно документу автомобиль с советскими военнослужащими попал в засаду боевиков, после чего советские военнослужащие были изуверски искалечены и убиты.

Сотрудники НКВД также становились жертвами преступлений украинских националистов, что подтверждается донесением политотдела Тернопольского ОВК от 20 марта 1945 года. Банда боевиков в количестве 150 человек напала 30 января 1945 года на село Усть-Зеленое в Коропецком районе, где убила 23 поляка, разогнала находившийся в селе истребительный отряд РО НКВД, подожгла здания сельсовета и участка РО НКВД и захвалила оперуполномоченного лейтенанта Нестеренко. Офицер был подвергнут зверским пыткам и замучен до смерти.

Несмотря на успешные действия органов внутренних дел и армии СССР, угроза терроризма со стороны украинских националистов сохранялась и после войны. При этом страдали не только советские партийные активисты, но и простые мирные жители, которым бандеровцы не давали ни малейшего шанса отказать в сотрудничестве. Донесение политотдела Дрогобычского ОВК от 4 декабря 1946 года рассказывает о случае, когда националисты потребовали у украинской женщины стать их проводником. Получив отказ, националисты застрелили ее из пистолета и запугали мужа жертвы, чтобы тот не сообщал об их преступлении.

Примечательно то, что бандеровцы совершали свои преступления не только на территории СССР, но и за рубежом. Донесение Политического управления Центральной группы войск от 13 ноября 1937 года сообщает о том, что в Австрии были замечены вооруженные группы бандеровцев. Украинские националисты в Австрии сбивались в банды и грабили мирное население.

Для провокаций в отношении Советской Армии бандеровцы не стеснялись совершать преступления в форме советских солдат. Донесение Политуправления Прикарпатского военного округа от 31 июля 1946 года рассказывает о том, что бандеровцы делали это не только для приобретения удобной маскировки, но и для дискредитации Советской Армии в глазах местного населения.

Несмотря на все это, органы советской власти активно и успешно боролись с украинскими националистами путем физического уничтожения и переговоров о прекращении бессмысленного сопротивления и сдаче. Отмечается, что боевики сдавались редко. Ликвидация банд позволяла налаживать мирную жизнь и повышать доверие местных жителей к советской власти.

1 апреля Министерство обороны РФ в рамках акции «Архивы помнят всё...» опубликовало рассекреченные документы с доказательствами преступлений и зверств украинских националистов против мирного населения в годы Великой Отечественной войны.

Публикация документов из фондов Центрального архива Министерства обороны РФ направлена на сохранение исторической памяти и правды о массовых преступлениях украинских националистов в отношении собственного народа, которые намеренно предаются забвению украинскими властями.