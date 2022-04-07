Хорватский аналитик назвал четыре глобальные ошибки США

Хорватский аналитик Зоран Метер привел четыре стратегические ошибки Соединенных Штатов, цену за которые платит весь мир. Статья опубликована в издании Geopolitika.

Самое главной ошибкой, полагает эксперт, стала упущенная возможность нормализовать отношения с Россией после распада СССР. Причем это произошло по вине США, которые пытались раздробить РФ, считая, что так ей будет легче управлять, отмечает Метер.

«Таким образом, Вашингтон, вероятно, навсегда, упустил возможность для включения России в западные политические, экономические структуры, а также организации безопасности», — пишет он.

Вторая ошибка Америки заключалась в том, что она упустила превращение Китая в глобального экономического и военного гиганта. По мнению аналитика, теперь остановить КНР нельзя ничем, «кроме мировой ядерной войны».

В-третьих, Соединенные Штаты за очень короткое время потеряли свои ключевые позиции на Ближнем Востоке. По словам аналитика, вместо «контролируемого хаоса» после начала операции «Арабская весна» они открыли ящик Пандоры. Он также подчеркнул, что попытки Вашингтона отстранить от власти сирийского лидера Башара Асада, привели к возвращению Москвы в ближневосточный регион, где политические и экономические позиции России были сильны еще со времен Советского союза и российской империи.

К четвертой ошибке эксперт причислил политику, которая позволила европейским странам самостоятельно выстроить отношения с Россией, Китаем и Ираном.

«За последние десять лет пробудились старые гиганты, такие как Россия и Китай, а также некоторые другие, не менее амбициозные: Индия, Турция, арабский мир», — подытожил обозреватель.

Ранее в этот день обозреватель китайского издания Huanqiu Чжао Цзяочэн высказал мнение, что Соединенные Штаты являются главными интриганами XXI века, а их цель разделить и ослабить Россию. По его словам, обострение ситуации вокруг Украины представляет собой новую американскую ловушку, организованную для поглощения России и контроля над Европой. При этом США сохраняют абсолютную гегемонию в мире.