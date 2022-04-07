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Россия приняла решение о досрочном прекращении своих полномочий в СПЧ ООН
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Россия приняла решение о досрочном прекращении своих полномочий в СПЧ ООН

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Россия заявила о досрочном выходе из Совета по правам человека (СПЧ) ООН, о чем стало известно в четверг, 7 апреля.

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«Российская Федерация приняла решение о досрочном прекращении с 7 апреля 2022 года своих полномочий члена Совета ООН по правам человека», — заявил заместитель постоянного представителя РФ при ООН Геннадий Кузьмин.

В этот же день Генассамблея ООН приняла резолюцию о приостановке участия России в СПЧ на период текущей ротации, то есть до 2023 года, далее страна сможет снова вернуться в организацию. Принятие резолюции поддержали 93 страны, против проголосовали 24 государства, еще 58 воздержались, сообщает «Газета.Ru».

Как указано в заявлении на сайте МИД РФ, данное решение не обозначает отступление Москвы от своих международных обязательств в сфере прав человека.

«Российская Федерация и далее намерена вносить свой вклад в укрепление конструктивного диалога по правам человека, вовлечение всех заинтересованных сторон в процесс коллективной выработки и принятия решений, отвечающих интересам всех групп государств», — подчеркнули во внешнеполитическом ведомстве.

Ранее, 7 апреля, заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил, что отстранение России от участия в СПЧ может стать разрушительным для ООН в целом. РФ играет в совете важную балансирующую роль, ее удаление из состава совета лишит многие развивающиеся страны защитника, заявил представитель РФ.

В начале недели, 4 апреля, постпред США в ООН Линда Томас-Гринфилд заявила, что Соединенные Штаты будут добиваться исключения России из СПЧ ООН. Она указала на то, что Россия якобы сделала всё возможное для нанесения ущерба международному сообществу и использует платформу ООН для «распространения дезинформации». По ее словам, к России стоит предъявлять более высокие требования как к постоянному члену Совбеза ООН.

С начала проведения специальной операции по защите Донбасса Россия сталкивается с дипломатическим давлением со стороны стран Запада, в том числе в вопросах взаимодействия с ООН. Так, 4 апреля Великобритания отказала России в проведении заседания Совбеза ООН по ситуации в Буче, что постпред России при ООН Василий Небензя назвал беспрецедентным шагом.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе и на Украине можно посмотреть на телеканале «Известия», прямой эфир которого транслируется на сайте iz.ru.

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