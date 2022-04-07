Дипломаты РФ направили ноту в МИД ФРГ из-за осквернения мемориала в Берлине

Посольство России в Берлине направило ноту в МИД Германии по причине появления русофобских надписей на расположенных в немецкой столице мемориалах. Об этом в четверг, 7 апреля, сообщила пресс-служба диппредставительства.

«До глубины души возмущены вопиющим актом вандализма в отношении мемориала советским воинам-освободителям в берлинском Трептов-парке 7 апреля 2022 года. На объекты архитектурного ансамбля, включая всемирно известный памятник советскому солдату, нанесены оскорбительные надписи русофобского содержания, в том числе призывающие к убийству «всех русских». Рассматриваем эту подлую акцию как циничное попрание памяти воинов, отдавших свои жизни за освобождение мира и Европы от нацизма», — сказано в обращении, опубликованном в Telegram-канале посольства.

Российские дипломаты отметили, что незамедлительно проинформировали правоохранительные органы и направили ноту протеста в МИД ФРГ с требованием устранить последствия атаки вандалов, установить обстоятельства произошедшего и привлечь виновных к ответственности.

«Вновь обращаем внимание на недопустимость терпимого отношения к любым проявлениям ксенофобии и расизма, попыткам разжигания в Германии русофобских настроений, дискриминации русскоязычных граждан», — подчеркнули в диппредставительстве РФ.

Между странами действует Соглашение об уходе за военными могилами, заключенное правительствами России и Германии 16 декабря 1992 года.

Ранее в этот день Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил расследовать осквернение мемориала советским воинам в Берлине. Он призвал принять все необходимые меры для установления личностей виновников происшествия.

Ранее, 30 марта, посольство РФ в Германии направило ноту протеста в МИД ФРГ, указав на недопустимость осквернения советских воинских захоронений и мемориалов.

В посольстве указали, что данное происшествие рассматривается российской стороной как осквернение памятника советским воинам, павшим в боях за освобождение Европы от нацизма. Отмечается, что последствия акции были оперативно устранены при содействии берлинских правоохранительных органов.

В ночь с 29 на 30 марта вандалы осквернили ряд военных советских мемориалов в Берлине. Как сообщила полиция немецкой столицы, танки, установленные в Тиргартене, были накрыты флагами Украины. В ведомстве уточнили, что это не является преступлением, так как не нанесен ущерб. Также в Трептов-парке памятник был поврежден краской.