Послы стран ЕС согласовали новый пакет антироссийских санкций

Европейские послы договорились в четверг, 7 апреля, о новом пакете санкций против РФ. Сообщается, что он станет уже пятым по счету.

Новые рестрикции включают заморозку счетов банков из России, эмбарго на импорт угля и экспорт высоких технологий в РФ, запрет кораблям под российским флагом заходить в европейские порты.

«Постпреды согласовали новый пакет санкций в контексте российской <спецоперации по защите Донбасса>», — сообщается в заявлении представительства Франции при ЕС на его странице в Twitter.

Отмечается, что очередные санкции коснутся бизнесменов из РФ, сотрудников спецслужб, военных и организаций, связанных со спецоперацией по защите Донбасса. Рестрикции, кроме того, затронут запрет на работу в Европе транспортных компаний из Белоруссии и РФ.

Полное объяснение по новому пакету ограничений будет опубликовано в официальном журнале Евросоюза 8 апреля. После этого они начнут действовать.

Ранее в этот же день сообщалось, что большинство евродепутатов приняли резолюцию, призывающую ЕС ввести эмбарго на поставки газа, нефти, угля и ядерного топлива из России. Документ поддержали 413 депутатов, 93 парламентария проголосовали против, еще 46 не участвовали в голосовании, сообщает «Газета.Ru».

5 апреля заместитель главы Еврокомиссии (ЕК) Валдис Домбровскис рассказал, что пятый пакет санкций Брюсселя в отношении Москвы будет направлен против сфер торговли, транспорта и энергетики. Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен добавила, что запрет коснется импорта угля на сумму €4 млрд. Согласно неназванным источникам, план предусматривает трехмесячный переходный период до запрета на новые контракты.

Страны Запада начали вводить новые санкции против России в ответ на проводимую Москвой с 24 февраля операцию по защите мирного населения Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Началу спецоперации предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик к России с просьбой о помощи и последующее признание РФ независимости донбасских республик.

Украинские власти проводят операцию против жителей ДНР и ЛНР, которые отказались признавать итоги госпереворота в Киеве, с 2014 года.

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