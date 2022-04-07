Бастрыкин поручил расследовать осквернение мемориала советским войнам в Берлине

Глава Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин поручил расследовать осквернение мемориала советским воинам в Берлине. Об этом сообщается в четверг, 7 апреля, на сайте ведомства.

«Председатель Следственного комитета РФ поручил ГСУ СК России установить все обстоятельства осквернения мемориала в рамках расследования уголовного дела», — говорится в сообщении.

Также Бастрыкин поручил принять все необходимые меры для установления личностей виновников происшествия, сообщает телеканал «Звезда».

Ранее в этот день СМИ сообщили о том, что неизвестные осквернили мемориал советским воинам-освободителям в Трептов-парке в Берлине, пишет REGNUM. Его облили красной краской и написали антироссийские лозунги.

Ранее, 30 марта, посольство РФ в Германии направило ноту протеста в МИД ФРГ, указав на недопустимость осквернения советских воинских захоронений и мемориалов.

В посольстве указали, что данное происшествие рассматривается российской стороной как осквернение памятника советским воинам, павшим в боях за освобождение Европы от нацизма. Отмечается, что последствия акции были оперативно устранены при содействии берлинских правоохранительных органов.

В посольстве потребовали найти и привлечь виновных к ответственности.

В ночь с 29 на 30 марта вандалы осквернили ряд военных советских мемориалов в Берлине. Как сообщила полиция немецкой столицы, танки, установленные в Тиргартене, были накрыты флагами Украины. В ведомстве уточнили, что это не является преступлением, так как не нанесен ущерб. Также в Трептов-парке памятник был поврежден краской.

Ранее, 21 марта, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россию возмутило осквернение памятника, расположенного в центре Афин. Вандализму подвергся памятник воевавшим за свободу и суверенитет Греции в 1941–1944 годах советским солдатам.

Неизвестные 20 марта осквернили памятник нацистской символикой, нанесенной желтой краской и с названием националистического радикального батальона «Азов» (в отношении него в РФ возбуждены уголовные дела), отметила дипломат. В свою очередь, внешнеполитическое ведомство Греции также осудило акт вандализма.

В тот же день Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту осквернения памятника советским воинам в Афинах.