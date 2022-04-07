«Аэрофлот» сообщил об отсутствии изменений в работе из-за санкций

Авиакомпания «Аэрофлот» работает без изменений, санкционное давление со стороны США не повлияло на функционирование организации. Об этом в четверг, 7 апреля, сообщили в пресс-службе компании.

«Операционная деятельность «Аэрофлота» осуществляется в соответствии с текущей полетной программой, которую планируем расширять», — отмечается в заявлении российского перевозчика, размещенного в его Telegram-канале.

Ранее в этот день в авиакомпании Azur Air проинформировали, что американские ограничительные меры не повлияют на полеты внутри России.

7 апреля министерство торговли Соединенных Штатов ввело экспортные санкции в отношении российских авиакомпаний «Аэрофлот», Utair и Azur Air. Срок санкций составляет 180 дней и может быть продлен.

По словам главы американского минторга Джины Раймондо, Вашингтон лишил «Аэрофлот», Utair и Azur Air возможности не только доступа к продукции из США, но и реэкспорта товаров американского происхождения из-за рубежа.

В четверг пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия будет отвечать на новые антироссийские санкции Запада.

Ряд стран вводят новые санкции против РФ в ответ на проводимую ею с 24 февраля специальную операцию по защите мирного населения Донецкой и Луганской народных республик. Началу спецоперации предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства ДНР и ЛНР к Москве с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости республик Донбасса.

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