Прямой эфир
Мир
Евросоюз заявил о готовности выделить €500 млн на военное оборудование Украине
Экономика
Байден намерен подписать законопроект о запрете импорта энергоносителей из РФ
Происшествия
МВД РФ начало розыск обливших краской Дмитрия Муратова мужчин
Мир
Послы стран ЕС согласовали новый пакет антироссийских санкций
Политика
В Госдуме разъяснили последствия санкций США для Сбербанка и Альфа-банка
Общество
Движение на Большой Дмитровке перекроют из-за церемонии прощания с Жириновским
Мир
Глава Пентагона заявил об отсутствии у США страха перед Путиным
Мир
МИД РФ сообщил о высылке ряда ирландских дипломатов
Экономика
Банки рассказали о снижении ставок по вкладам на фоне укрепления рубля
Мир
Песков оценил потери России на Украине как значительные
Мир
Россия приняла решение о досрочном прекращении своих полномочий в СПЧ ООН
Сюжет:

«Аэрофлот» сообщил об отсутствии изменений в работе из-за санкций

0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Авиакомпания «Аэрофлот» работает без изменений, санкционное давление со стороны США не повлияло на функционирование организации. Об этом в четверг, 7 апреля, сообщили в пресс-службе компании.

«Надо крутиться»: как российским экспортерам выживать в период санкций
Процесс «калибровки» новой сети взаимосвязей будет непростым

«Операционная деятельность «Аэрофлота» осуществляется в соответствии с текущей полетной программой, которую планируем расширять», — отмечается в заявлении российского перевозчика, размещенного в его Telegram-канале.

Ранее в этот день в авиакомпании Azur Air проинформировали, что американские ограничительные меры не повлияют на полеты внутри России.

7 апреля министерство торговли Соединенных Штатов ввело экспортные санкции в отношении российских авиакомпаний «Аэрофлот», Utair и Azur Air. Срок санкций составляет 180 дней и может быть продлен.

По словам главы американского минторга Джины Раймондо, Вашингтон лишил «Аэрофлот», Utair и Azur Air возможности не только доступа к продукции из США, но и реэкспорта товаров американского происхождения из-за рубежа.

В четверг пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия будет отвечать на новые антироссийские санкции Запада.

Ряд стран вводят новые санкции против РФ в ответ на проводимую ею с 24 февраля специальную операцию по защите мирного населения Донецкой и Луганской народных республик. Началу спецоперации предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства ДНР и ЛНР к Москве с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости республик Донбасса.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022