Минобороны РФ рассказало о подвигах российских солдат во время спецоперации

В Министерстве обороны РФ рассказали о подвигах российских военных во время специальной военной операции по защите мирного населения Донбасса. Об этом стало известно в пятницу, 8 апреля.

Командир мотострелкового взвода лейтенант Егор Алексеев вел бои с превосходящими силами украинских боевиков. Алексеев грамотно выстроил оборону, благодаря чему его взвод успешно отражал атаки врага. В ходе успешной операции подразделение Алексеева уничтожило девять единиц вражеской бронетехники и 30 украинских националистов. Благодаря смелости и стойкости взвода Алексеева, оборона не была прорвана, а вражеская группировка была разгромлена в ходе контрнаступления.

Подразделение капитана Салама Мержоева вело бой с целью прорыва обороны противника около важного стратегического объекта. В неравном столкновении с превосходящими силами боевиков Мержоев лично обнаружил две замаскированные позиции врага и уничтожил три единицы вражеской техники. Когда российские войска перегруппировывались для окончательного разгрома националистов, Мержоев вместе с подразделением прикрыл товарищей и не допустил прорыва противника. После перегруппировки российские военнослужащие вновь ударили по врагу, нанесли ему большие потери и вынудили сдаться. Смелость, решительность и профессионализм капитана Мержоева позволили взять под контроль стратегически важный объект, что позволило развить наступление.

Начальник аппаратной роты связи прапорщик Рамиль Даньяров вел неравный бой с украинскими боевиками. Танк, двигавшийся позади машины Даньярова, был подбит, после чего загорелся. Прапорщик Даньяров под обстрелом противника эвакуировал раненых танкистов в свою машину, которая, покидая место обстрела, попала под осколки разорвавшегося рядом снаряда, из-за чего был ранен водитель транспортного средства. Прапорщик Даньяров оказал ему первую помощь, после чего сам вывез раненых в укрытие. Подразделение Даньярова всё это время бесперебойно обеспечивалось связью, благодаря чему оно смогло отразить атаку врага. Своим мужеством, профессионализмом, быстрыми и уверенными действиями прапорщик Даньяров спас жизни сослуживцев.

Командир отделений сержант Роман Ткачев двигался в составе механизированной колонны, когда обнаружил две боевые машины пехоты противника (БМП) и 20 украинских боевиков. Враг был вооружен стрелковым оружием и гранатометами и намеревался атаковать колонну Ткачева. С помощью умелых маневров сержанту Ткачеву удалось уничтожить открывшего огонь украинского гранатометчика первым же выстрелом. Умело руководя своей машиной, ему удалось поразить также обе вражеские БМП и часть украинских боевиков. Подчеркивается, что смелость, решительность и профессионализм сержанта Ткачева способствовали срыву провокации в отношении российских войск, что позволило продолжить движение колонны и прибыть к месту назначения вовремя.

В середине февраля из-за обострения ситуации в Донбассе в результате обстрелов со стороны украинских военных Донецкая и Луганская народные республики (ДНР и ЛНР) объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент России Владимир Путин подписал соответствующий указ.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите мирного населения Донбасса. Как уточнял пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризацию и денацификацию Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.

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