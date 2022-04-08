Прямой эфир
Мир
Евросоюз заявил о готовности выделить €500 млн на военное оборудование Украине
Экономика
Байден намерен подписать законопроект о запрете импорта энергоносителей из РФ
Происшествия
МВД РФ начало розыск обливших краской Дмитрия Муратова мужчин
Мир
Послы стран ЕС согласовали новый пакет антироссийских санкций
Политика
В Госдуме разъяснили последствия санкций США для Сбербанка и Альфа-банка
Общество
Движение на Большой Дмитровке перекроют из-за церемонии прощания с Жириновским
Мир
Глава Пентагона заявил об отсутствии у США страха перед Путиным
Мир
МИД РФ сообщил о высылке ряда ирландских дипломатов
Экономика
Банки рассказали о снижении ставок по вкладам на фоне укрепления рубля
Мир
Песков оценил потери России на Украине как значительные
Мир
Россия приняла решение о досрочном прекращении своих полномочий в СПЧ ООН
Сюжет:

Минобороны РФ рассказало о подвигах российских солдат во время спецоперации

Минобороны назвало имена отличившихся во время спецоперации российских военных
0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Министерстве обороны РФ рассказали о подвигах российских военных во время специальной военной операции по защите мирного населения Донбасса. Об этом стало известно в пятницу, 8 апреля.

Пауза натянулась: как происходит перегруппировка ВС России в Донбассе
Помочь подразделениям ЛДНР призваны переброшенные части с киевского и черниговского направлений

Командир мотострелкового взвода лейтенант Егор Алексеев вел бои с превосходящими силами украинских боевиков. Алексеев грамотно выстроил оборону, благодаря чему его взвод успешно отражал атаки врага. В ходе успешной операции подразделение Алексеева уничтожило девять единиц вражеской бронетехники и 30 украинских националистов. Благодаря смелости и стойкости взвода Алексеева, оборона не была прорвана, а вражеская группировка была разгромлена в ходе контрнаступления.

Подразделение капитана Салама Мержоева вело бой с целью прорыва обороны противника около важного стратегического объекта. В неравном столкновении с превосходящими силами боевиков Мержоев лично обнаружил две замаскированные позиции врага и уничтожил три единицы вражеской техники. Когда российские войска перегруппировывались для окончательного разгрома националистов, Мержоев вместе с подразделением прикрыл товарищей и не допустил прорыва противника. После перегруппировки российские военнослужащие вновь ударили по врагу, нанесли ему большие потери и вынудили сдаться. Смелость, решительность и профессионализм капитана Мержоева позволили взять под контроль стратегически важный объект, что позволило развить наступление.

Начальник аппаратной роты связи прапорщик Рамиль Даньяров вел неравный бой с украинскими боевиками. Танк, двигавшийся позади машины Даньярова, был подбит, после чего загорелся. Прапорщик Даньяров под обстрелом противника эвакуировал раненых танкистов в свою машину, которая, покидая место обстрела, попала под осколки разорвавшегося рядом снаряда, из-за чего был ранен водитель транспортного средства. Прапорщик Даньяров оказал ему первую помощь, после чего сам вывез раненых в укрытие. Подразделение Даньярова всё это время бесперебойно обеспечивалось связью, благодаря чему оно смогло отразить атаку врага. Своим мужеством, профессионализмом, быстрыми и уверенными действиями прапорщик Даньяров спас жизни сослуживцев.

Командир отделений сержант Роман Ткачев двигался в составе механизированной колонны, когда обнаружил две боевые машины пехоты противника (БМП) и 20 украинских боевиков. Враг был вооружен стрелковым оружием и гранатометами и намеревался атаковать колонну Ткачева. С помощью умелых маневров сержанту Ткачеву удалось уничтожить открывшего огонь украинского гранатометчика первым же выстрелом. Умело руководя своей машиной, ему удалось поразить также обе вражеские БМП и часть украинских боевиков. Подчеркивается, что смелость, решительность и профессионализм сержанта Ткачева способствовали срыву провокации в отношении российских войск, что позволило продолжить движение колонны и прибыть к месту назначения вовремя.

В середине февраля из-за обострения ситуации в Донбассе в результате обстрелов со стороны украинских военных Донецкая и Луганская народные республики (ДНР и ЛНР) объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент России Владимир Путин подписал соответствующий указ.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите мирного населения Донбасса. Как уточнял пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризацию и денацификацию Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия»

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022