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МО РФ сообщило об отсутствии заявленных гумкоридоров в РФ со стороны Украины

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Украинская сторона из 10 согласованных гуманитарных коридоров не заявила ни одного в сторону России. Об этом начальник российского Национального центра управления обороной генерал-полковник Михаил Мизинцев сообщил в четверг, 7 апреля.

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«Украинской стороной на текущие сутки заявлено 10 гуманитарных коридоров на Запорожском и Донецком направлениях, из них ни одного — в сторону Российской Федерации», — цитирует его RT.

Мизинцев подчеркнул, что российская армия, а также силы Донецкой и Луганской Народных Республик (ДНР и ЛНР) неукоснительно соблюдают режим тишины на всех маршрутах.

Ранее в этот день российские морские пехотинцы и военнослужащие Народной милиции ДНР эвакуировали из четвертой городской больницы в Мариуполе свыше 100 человек, которых не выпускали боевики националистической группировки «Азов» (в отношении радикалов в РФ возбуждены уголовные дела). Как отметили в Минобороны РФ, для безопасной эвакуации всех пациентов потребовались боевые машины пехоты БМП-2 и бронетранспортеры БТР-80, сообщает телеканал «Звезда».

6 апреля корреспондент «Известий» сообщал, что на заборах домов в Мариуполе, в которых размещаются боевики «Азова», местные жители оставляют пометки в виде свастики и надписей. По его словам, это делается для того, чтобы военные ДНР знали, куда наносить удары. Сами же боевики «Азова» для оборудования долговременных огневых точек использовали детские сады, школы и больницы, а также препятствовали выходу граждан из города по гуманитарным коридорам.

5 апреля официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков заявил, что украинские националистические формирования в Мариуполе отказались сложить оружие и выйти по гуманитарным коридорам, поэтому город будет освобожден силами войск России и ДНР.

Бои за Мариуполь ведутся практически с самого начала спецоперации по защите Донбасса. 4 апреля Басурин сообщил, что центральная часть города практически перешла под контроль сил республики.

В середине февраля 2022 года в Донбассе из-за обстрелов со стороны украинских военных обострилась ситуация. Власти Луганской и Донецкой народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ. 21 февраля президент России Владимир Путинподписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР, а 24 февраля объявил о начале проведения специальной операции по защите мирного населения.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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