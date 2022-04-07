В сети опубликовано видео с моментом начала стрельбы в Тель-Авиве

В сети в четверг, 7 апреля, появилось видео, где запечатлен момент начала стрельбы в Тель-Авиве.

На кадрах видно, как при звуках выстрелов люди в спешке покидают здание.

Ранее в этот день двое преступников открыли стрельбу по людям в центре города. Одного из них удалось нейтрализовать. Второй скрывается в одном из домов и ведет огонь по правоохранителям. В результате погибли два человека, еще четверо ранены.

На месте работают медики. Местных жителей призывают оставаться дома.