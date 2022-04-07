Минобороны показало кадры уничтожения артиллерии ВСУ

Минобороны РФ в четверг, 7 апреля, опубликовало кадры уничтожения артиллерийского орудийного расчета украинских военных и грузовика, буксирующего гаубицу.

«Артиллерийское орудие с расчетом было уничтожено ракетным ударом беспилотного летательного аппарата», — говорится в сообщении министерства.

Ранее в этот день официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков заявил, что российская армия высокоточными ракетами воздушного и морского базирования за ночь ликвидировала четыре украинские базы хранения горюче-смазочных материалов (ГСМ). Кроме того, за ночь российской авиации удалось поразить 29 военных объектов Украины.

4 апреля в районе Лисичанска в результате авиаудара был уничтожен пункт управления 24-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) и расположенные рядом склады с боеприпасами.

31 марта Минобороны опубликовало кадры уничтожения опорного пункта украинских националистов артиллерийским боеприпасом «Краснополь». Как отметили в ведомстве, опорный пункт был уничтожен в районе важной развилки автодорог.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».