Дорожный ремонт на площади Южной в Томске завершат в 2022 году

В Томске в 2022 году намерены завершить дорожный ремонт на площади Южной. Об этом заммэра по благоустройству Вячеслав Черноус рассказал в четверг, 7 апреля.

«В этом году на площади Южной проведем второй этап работ. Будем укладывать второй слой на площади и далее — вплоть до выхода из города через Басандайку. В прошлом году деньги появились поздно, когда погодные условия не позволяли — рисковали нарушить технологию», — объяснил чиновник.

И.о. мэра Михаил Ратнер также отметил, что сейчас власти ищут возможность привести в порядок отрезок на улице Красноармейской — от Кирова до Усова, пишет РИА «Томск».

В 2021 году ремонтные работы прошли на кольце Транспортной площади и участке Красноармейской протяженностью 350 м.