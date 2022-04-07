Эксперт назвал показательным жестом решение ГА ООН о приостановке участия РФ в СПЧ

Научный директор клуба «Валдай», главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов прокомментировал 7 апреля принятие Генассамблеи Организации Объединенных Наций (ООН) резолюции о приостановке участия России в Совете организации по правам человека (СПЧ).

«Это, конечно, такое малоприятное действие. Чисто, как сказать, с точки зрения имиджа, престижа — в этом ничего хорошего нет. Все-таки страна влиятельная. И такая явственная демонстрация неприятия политики страны означает проблемы некоторые с позиционированием. При этом каких-то конкретных следствий, наверное, не будет», — отметил в беседе с «Известиями» Лукьянов.

Он указал, что с точки зрения конкретного функционирования ООН и России, как ее члена, — по большему счету не меняется. Лукьянов отметил, что данный жест был «очередным способом указать Москве на то, что ее политику не поддерживает значительное количество стран».

«Тот факт, что расклад немного иной, чем при просто голосовании. <...> Я думаю, что это связано с тем, что это все-таки не только выражение мнения, а некоторое высказывание по поводу процедуры что ли. И мнения звучали лишь одни, что это в принципе неправильно. Так делать не надо, не потому что, та или иная страна, в конкретном случае Россия, а потому что это вообще не в духе ООН. Тем более, если речь идет о постоянном члене», — подчеркнул он.

Лукьянов считает, что это лишь очередной жест в сторону России, который впоследствии будет активно использоваться и на Западе, и на Украине для указания на то, что якобы «российская политика идет вразрез со всем цивилизованным человечеством».

Аналогичное мнение высказал и член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик. По его словам, приостановка членства Москвы в СПЧ не несет каких-то юридических последствий и для России проблемой не станет. Это решение является лишь показательным ходом, последствием которого станет то, что Россию будут обсуждать и обвинять на заседаниях совета.

Заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил в свою очередь, что отстранение РФ от участия в СПЧ может стать разрушительным для ООН в целом. По его словам, Россия играет в СПЧ ООН важную балансирующую роль, а ее удаление из состава совета лишит многие развивающиеся страны защитника.

Ранее в этот день Россия приняла решение о досрочном прекращении членства в СПЧ ООН после принятия Генеральной Ассамблеей ООН решения о приостановке членства РФ в совете. При этом Москва подчеркнула, что это решение не является отступлением от международных обязательств России в правозащитной сфере.

Так, на заседании за принятие резолюции о приостановке членства РФ в совете проголосовали 93 государства, против выступили 24, воздержались 58. Постпред Китая при ООН Чжан Цзюнь в ходе этого заседания заявил, что Пекин выступает против резолюции, так как этот проект «не был составлен открыто и транспарентно». Кроме того, по его словам, не применялся и принцип проведения консультаций со всеми государствами ООН, чтобы выслушать максимально широкий спектр мнений.

За несколько дней до заседания, 4 марта, постпред США в ООН Линда Томас-Гринфилд заявила, что Штаты будут добиваться исключения России из СПЧ ООН. Она указала на то, что Россия якобы сделала всё возможное для нанесения ущерба международному сообществу и использует платформу ООН для «распространения дезинформации». По ее словам, к России стоит предъявлять более высокие требования как к постоянному члену Совбеза ООН.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ответ отметил, что работа подразделений ООН, в том числе Совета по правам человека, немыслима без участия России. Представитель Кремля напомнил, что Россия также является постоянным членом Совета Безопасности ООН.

С начала проведения специальной военной операции по защите мирного населения Донбасса Россия сталкивается с дипломатическим, политическим и экономическим давлением со стороны стран Запада, в том числе в вопросах взаимодействия с ООН. 4 апреля Великобритания отказала России в проведении заседания Совбеза ООН по ситуации в Буче, что постпред России при ООН Василий Небензя назвал беспрецедентным шагом.

Россия 24 февраля начала спецоперацию на фоне обострения ситуация в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных. Как уточнили в Москве, целями спецоперации также являются демилитаризация и денацификация Украины. По словам официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.

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