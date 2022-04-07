Обе палаты конгресса США проголосовали за отказ от импорта энергоносителей из России

В палате представителей США состоялось голосование по запрету импорта энергоносителей из России в ответ на спецоперацию РФ по защите Донбасса. Вслед за сенатом в палате также проголосовали за принятие данного решения. Трансляцию заседания нижней палаты вел 7 апреля телеканал C-Span.

В поддержку законопроекта высказались 413 конгрессменов, и только девять человек оказались против.

Днем инициативу единогласно поддержал сенат. По своему смыслу она в целом дублирует мартовский указ президента США Джо Байдена, который запретил импортировать энергоносители из России и ввел новые инвестиции в российский энергетический сектор.

30 марта стало известно, что США начали рассматривать возможность высвобождения из стратегических запасов по 1 млн баррелей нефти ежедневно в течение нескольких месяцев.

8 марта Байден заявил, что США вводят запрет на весь импорт газа и нефти из России. При этом он признал, что последствия от таких санкций ударят и по самим Соединенным Штатам.

Санкции стран Запада последовали в ответ на проводимую РФ операцию по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин заявил 24 февраля.

Ситуация в регионе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.