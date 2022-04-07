СК проверит информацию датского наемника об убийстве военнопленных РФ на Украине

Центральный аппарат Следственного комитета Российской Федерации начнет проверку по полученной от датского боевика информации об убийствах российских военнопленных на территории Украины. Поручение 7 апреля отдал лично глава ведомства Александр Бастрыкин, говорится на сайте ведомства.

«По имеющейся информации, гражданин Дании, участвующий в боевых действиях на стороне Украины в качестве наемника, сообщил в СМИ о том, что стал свидетелем убийства пленных российских солдат украинскими военнослужащими», — сообщили в СК РФ.

В первую очередь следствие установит личность иностранного гражданина и его деятельность на территории Украины, проверит информацию о преступлениях по отношению российских военнослужащих и приобщит всю полученную информацию к следствию.

Ранее в этот же день гражданин Дании, участвующий в военных действиях на стороне Украины, заявил, что украинские военные убивают российских военнопленных. При этом мужчина подчеркнул, что не участвовал в убийствах пленных российских солдат.

По информации СМИ, наемник предоставил доказательства участия в спецоперации на стороне украинской армии.

7 апреля военный следственный отдел Следственного комитета (СК) РФ по Подольскому гарнизону возбудил уголовное дело по фактам жестокого обращения с российскими военнопленными на Украине. В ведомстве рассказали о показаниях военнопленного, который сообщил о многочисленных избиениях и издевательствах со стороны вооруженных сил Украины.

5 апреля Бастрыкин рассказал, что в Сети было опубликовано видео убийства украинскими националистами российских пленных военнослужащих. В видеоролике также запечатлен момент расстрела умирающего российского пленного. Глава СК поручил следователям выяснить все обстоятельства произошедшего.

Первый зампредседателя комитета Госдумы по обороне Андрей Красов заявил, что кадры пыток российских военнопленных на Украине должны открыть глаза западным странам на то, кого они привели к власти в этой стране. Он подчеркнул, что подобные преступления со стороны ВСУ являются грубым нарушением международного гуманитарного права.

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной операции для защиты мирного населения Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Ей предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства ДНР и ЛНР к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости республик Донбасса.

Украинские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

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