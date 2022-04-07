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Названы помогающие побороть тягу к сладкому продукты

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Специалисты перечислили продукты, которые помогают побороть тягу к сладкому.

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Как отмечает «Ридус» в четверг, 7 апреля, для того чтобы побороть тягу к сладкому, необходимо добавить в рацион несколько продуктов.

Прежде всего речь идет о ягодах: малине, ежевике, чернике, смородине, вишне, поскольку они снижают тягу к конфетам, пряникам и шоколадкам. Несмотря на содержание в них сахара, они имеют низкий гликемический индекс, хорошо насыщают и не вызывают резких скачков глюкозы в крови. Помимо этого в ягодах содержится много витаминов и минералов в отличие от большинства сладостей.

Справиться с тягой к сладкому помогает и авокадо благодаря мононенасыщенным жирам и клетчатке. Согласно исследованию ученых из Калифорнийского университета в Сан-Диего (США), участники эксперимента, в рационе которых постоянно присутствовало авокадо, значительно сократили потребление красного и обработанного мяса, соли и сладостей, а также снизили общую калорийность рациона.

По мнению медиков из США, сочетание растительного белка, клетчатки и полезных жиров делает фисташки идеальным борцом против тяги к сладкому. Специалисты доказали, что фисташки связаны с уменьшением потребления сладостей среди взрослых людей с ожирением и избыточным весом.

Также в борьбе с тягой к сладкому можно использовать овсянку: качественные овсяные хлопья, которые нуждаются в долгой варке, способны обуздать даже самое сильное желание съесть что-нибудь сахарное и быстроуглеводное. Туда же можно добавить немного ягод и орехов.

Помогут справиться с желанием съесть сладкое также фасоль, чечевица и другие бобовые, которые позволяют долго чувствовать сытость и поддерживают стабильный уровень сахара в крови.

6 апреля диетологи из США Лиза Янг и Триста Бест рассказали, какие привычки не дают избавиться от лишних килограммов. По словам специалистов, многие люди не могут похудеть из-за постоянного стресса и из-за больших порций нездоровой пищи, отмечает телеканал «360». Отмечается, что стресс может привести к увеличению висцерального жира из-за повышения уровня гормона кортизола. Также многие люди при стрессе переедают, пишет «Москва 24». Недосып также негативно влияет на настроение человека. По этой причине он может попытаться его поднять при употреблении продуктов с высоким содержанием сахара и жира, уточняет сайт aif.ru.

2 апреля врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок рассказал о последствиях из-за переедания сладкого. По его словам, чрезмерное употребление сладкого может привести к развитию метаболического синдрома, который ведет к сахарному диабету, атеросклерозу, жировой дистрофии печени и панкреатиту.

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