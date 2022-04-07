Четыре школы отремонтируют в Рязани за 200 млн рублей

В Рязани в 2022 году планируют отремонтировать четыре школы. На эти цели выделят 200 млн рублей, сообщает пресс-служба гордумы.

Капремонт пройдет в школах № 22, 33, 47 и 62 в рамках госпрограммы «Развитие образования». Выездное совещание по вопросу ремонта школы № 47 уже состоялось, в нем приняли участие депутаты и руководство школы, уточняет 62INFO.ru.

В ходе обсуждения были представлены дизайнерские решения общестроительных работ. Также стороны обсудили график исполнения работ и проблемные вопросы.

Ранее сообщалось, что здание школы 1909 года постройки отремонтируют в Бузулуке (Оренбургская область). На выполнение реставрации власти готовы направить свыше 50 млн рублей.