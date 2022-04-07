Nordwind возобновит прямые рейсы в Таджикистан

Авиакомпания Nordwind снова начнет выполнять прямые рейсы между Москвой и Бохтаром (Республика Таджикистан). Об этом пресс-служба перевозчика сообщает в четверг, 7 апреля.

«С 11 апреля возобновляем выполнение прямых рейсов из Москвы в Республику Таджикистан. Москва–Бохтар (Курган-Тюбе)», — говорится в сообщении.

Рейсы будут выполняться по понедельникам и четвергам на самолетах Boeing 737-800. Время в пути составит 4 часа 25 минут, передает агентство городских новостей «Москва».

Ранее, 5 апреля, министр транспорта РФ Виталий Савельев в ходе заседания комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры сообщил, что для продолжения международных полетов Россия сформировала пул из 193 самолетов, сообщает телеканал «360».

Министр также рассказал, что в этом году российские авиакомпании смогут перевезти внутри страны 90 млн человек, а за рубеж — 10 млн.

Днем ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что Россия возобновляет авиасообщение с 52 странами, отменяя введенные ранее ограничения по COVID-19.

31 марта президент России Владимир Путин выступил на совещании с правительством, в ходе которого призвал поддержать российские авиакомпании и скорректировать стратегию развития авиаотрасли с опорой на собственные ресурсы. Он подчеркнул, что прежнего взаимодействия с бывшими партнерами в авиаотрасли в ближайшее время не будет, правительству необходимо обеспечить доступность перевозок. Доля российских самолетов в парке должна кардинально вырасти, и это шанс для производителей, указал глава государства.

27 февраля Евросоюз полностью закрыл свое воздушное пространство для России. В ответ Росавиация ограничила полеты над российской территорией перевозчикам из 36 стран.

Западные страны начали вводить санкции в отношении России после того, как 24 февраля Путин объявил о проведении спецоперации по защите мирного населения в Донбассе. Обстановка в регионе обострилась в середине февраля. Тогда Луганская и Донецкая народные республики сообщили об обстрелах со стороны украинских военных и организовали эвакуацию мирных жителей в Россию. 21 февраля президент РФ подписал указы о признании независимости ДНР и ЛНР.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».