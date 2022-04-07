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Мост отремонтируют за 124 млн рублей в Брянской области

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В Клинцовском районе Брянской области капитально отремонтируют мост через реку Унеча. На это из регионального бюджета готовы выделить порядка 124 млн рублей.

Заказчиком работ выступает региональное управление автомобильных дорог. Срок выполнения работ — июнь 2023 года, пишет NASHBRYANSK.RU.

Ранее сообщалось, что в этом году в Брянской области планируется отремонтировать семь мостовых сооружений. Работы будут вестись в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Всего в регионе планируют привести в порядок около 440 км дорог. На эти цели будет направлено свыше 8 млрд рублей.

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