Погасить долг по зарплате перед ХК «Строитель» требует прокуратура

Долг на сумму более 19 млн рублей образовался перед игроками и другими сотрудниками хоккейного клуба «Строитель» в Сыктывкаре. Это выяснилось во время прокурорской проверки.

Как рассказали ИА FlashNord в республиканской прокуратуре, в общей сложности нарушены трудовые права 32 работников ХК. Заявление о взыскании задолженности направлено в суд. Оно находится на рассмотрении.

Фактическое устранение нарушений находится на контроле надзорного ведомства.