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ВС России уничтожили скопление военной техники ВСУ в Житомирской области

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Официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что российские вооруженные силы уничтожили скопление военной техники Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Житомирской области.

«В течение дня высокоточными ракетами воздушного базирования нанесен удар по скоплению украинской военной техники на железнодорожной станции Новоград-Волынский Житомирской области», — сказал он на брифинге 7 апреля.

Генерал-майор подчеркнул, что в результате удара были уничтожены резервы, предназначенные для переброски группировке украинских войск в Донбассе.

Он также добавил, что оперативно-тактической авиацией ВКС РФ были поражены 42 военных объекта Украины, отмечает «Газета.Ru».

Спецоперация в Донбассе 7 апреля. Текстовая трансляция
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Ранее в этот день Конашенков заявил, что российская армия высокоточными ракетами воздушного и морского базирования за ночь ликвидировала четыре украинские базы хранения горюче-смазочных материалов (ГСМ) в районах населенных пунктов Николаев, Запорожье, Харьков и Чугуев.

Также Конашенков проинформировал, что средства противовоздушной обороны ВС РФ сбили в воздухе пять беспилотников ВСУ в районах населенных пунктов Новоселовка Вторая, Червоная, Новоградовка, Иловайск, Харцизск.

4 апреля в районе Лисичанска в результате авиаудара был уничтожен пункт управления 24-й отдельной механизированной бригады ВСУ и расположенные рядом склады с боеприпасами.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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