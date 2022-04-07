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Площадку для нового корпуса онкодиспансера готовят в Мурманске

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В Мурманске начали готовить площадку под строительство хирургического корпуса областного онкодиспансера. В ближайшее время площадку будут очищать от зеленых насаждений.

В региональном министерстве строительства ИА «Би-порт» рассказали, что имеющийся участок слишком мал для девятиэтажного корпуса. Поэтому для организации строительной площадки пятно застройки необходимо расчистить.

В ведомстве пообещали компенсировать насаждения после завершения строительства в соответствии с условиями контракта.

Проект реализует компания из Москвы. Ей предстоит за 28 месяцев построить девятиэтажное здание площадью более 2,2 тыс. кв. м.

Согласно проекту, в здании разместят три онкологических отделения хирургических методов лечения, рассчитанных на 125 койко-мест. Также предусмотрены кабинеты терапевта и психолога, кабинет функциональной диагностики, отделение реанимации и интенсивной терапии на шесть коек, операционный блок и другие необходимые помещения.

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