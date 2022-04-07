Арестович заявил, что Украина знала о подготовке России к проведению военной спецоперации

Арестович заявил, что Украина знала о подготовке России к проведению военной спецоперации

2022-04-07 20:53:45

2022-04-07 20:53:45

2022-04-07 20:53:45

2022-04-07 20:53:45

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