В Москве задержали подозреваемого в ограблении пенсионерки и квартирной краже

Полицейские в Москве задержали приезжего, подозреваемого в ограблении пенсионерки и квартирной краже. Об этом в четверг, 7 апреля, сообщила пресс-служба столичного ГУ МВД России.

Инциденты зафиксировали на территории района Басманный. По версии следствия, злоумышленник отжал балконную дверь и проник в квартиру одного из домов в Плетешковском переулке, где похитил телевизор. 71-летняя хозяйка квартиры заметила мужчину, но тот, несмотря на окрик с требованием оставить имущество, скрылся. В результате оперативно-розыскных мероприятий был задержан подозреваемый, сообщает агентство городских новостей «Москва».

Установлено, что мужчина является приезжим и ранее был неоднократно судим.

В ходе разбирательства следователи установили, что он может быть причастен к квартирной краже в центре Москвы. По данным следствия, ранее злоумышленник разбил окно в квартире на первом этаже одного из домов Старой Басманной улице и проник в помещение, откуда забрал ноутбук и два мобильных телефона. Мужчина сообщил, что похищенное имущество он сбыл, а вырученными деньгами распорядился по своему усмотрению.

Возбуждены уголовные дела по статьям о грабеже и краже. Подозреваемый заключен под стражу.

4 апреля в столице задержали подозреваемого в квартирной краже на 3 млн рублей. По подозрению в совершении преступления был задержан безработный мужчина 1992 года рождения. Возбуждено уголовное дело по статье о краже.