Прямой эфир
Культура
ABBA представила новый клип на песню Waterloo 1974 года
Мир
Столтенберг призвал расследовать все военные преступления на Украине
Общество
Мурашко заявил о невозможности спасти Жириновского из-за тяжести заболевания
Мир
В Совбезе сообщили о закрытии США канала связи с Россией по кибербезопасности
Мир
Черногория объявила персонами нон грата четырех российских дипломатов
Экономика
Центробанк понизил курс доллара на 8 апреля до 76,2 рубля
Мир
Власти Греции назвали выступление боевиков «Азова» в парламенте ошибкой
Туризм
Чернышенко назвал РФ самым безопасным для граждан местом для туризма
Экономика
Банки рассказали о снижении ставок по вкладам на фоне укрепления рубля
Мир
Глава МИД Венгрии заявил об отказе НАТО поставлять оружие Украине
Мир
Французы заявили о риске третьей мировой войны из-за вооружения Украины Западом

В Москве задержали подозреваемого в ограблении пенсионерки и квартирной краже

0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Полицейские в Москве задержали приезжего, подозреваемого в ограблении пенсионерки и квартирной краже. Об этом в четверг, 7 апреля, сообщила пресс-служба столичного ГУ МВД России.

Где у него фишка: названы самые стойкие к угону автомобили
Страховщики предупредили об увеличении числа краж

Инциденты зафиксировали на территории района Басманный. По версии следствия, злоумышленник отжал балконную дверь и проник в квартиру одного из домов в Плетешковском переулке, где похитил телевизор. 71-летняя хозяйка квартиры заметила мужчину, но тот, несмотря на окрик с требованием оставить имущество, скрылся. В результате оперативно-розыскных мероприятий был задержан подозреваемый, сообщает агентство городских новостей «Москва».

Установлено, что мужчина является приезжим и ранее был неоднократно судим.

В ходе разбирательства следователи установили, что он может быть причастен к квартирной краже в центре Москвы. По данным следствия, ранее злоумышленник разбил окно в квартире на первом этаже одного из домов Старой Басманной улице и проник в помещение, откуда забрал ноутбук и два мобильных телефона. Мужчина сообщил, что похищенное имущество он сбыл, а вырученными деньгами распорядился по своему усмотрению.

Возбуждены уголовные дела по статьям о грабеже и краже. Подозреваемый заключен под стражу.

4 апреля в столице задержали подозреваемого в квартирной краже на 3 млн рублей. По подозрению в совершении преступления был задержан безработный мужчина 1992 года рождения. Возбуждено уголовное дело по статье о краже.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022