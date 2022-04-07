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Корреспондент «Известий» показал ставшую трофеем ДНР установку «Пион»

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Самоходная артиллерийская установка «Пион», принадлежавшая вооруженным силам Украины (ВСУ), стала трофеем Донецкой Народной Республики (ДНР). Пушку 7 апреля показал корреспондент телеканала «Известия» Валентин Трушнин.

Трушнин отметил, что «Пион» — одна из самых уникальных находок, что ему удалось увидеть в Донбассе.

Спецоперация в Донбассе 7 апреля. Текстовая трансляция
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«Это самоходная артиллерийская установка «Пион». Бьет на 35 км обычными снарядами и на 50 км — реактивными. В том числе может стрелять тактическим ядерным боеприпасом», — рассказал журналист.

Экипаж установки был уничтожен артиллерийским снарядом ДНР. После на месте произошел пожар, сама установка исправна и перейдет на вооружение ДНР.

Ранее в этот день Трушнин рассказал, что на заборах домов в Мариуполе, где размещаются боевики радикальной националистической группировки «Азов», местные жители оставляют пометки для того, чтобы военные ДНР знали, куда наносить удары.

Днем ранее официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков заявил, что украинские националистические формирования в Мариуполе отказались сложить оружие и выйти по гуманитарным коридорам, поэтому город будет освобожден силами войск России и ДНР.

Россия 24 февраля начала проведение операции по защите мирного населения в Донбассе. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, что необходимо для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а 21 февраля президент России Владимир Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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