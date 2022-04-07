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Кости нашли во время ремонта Троицкого моста в Пскове

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В центре Пскова во время реконструкции Троицкого моста обнаружили кости животных. Рабочие копали углубление для прокладки сетей связи и нашли останки примерно на глубине 1,5 м.

Сотрудник регионального археологического центра Михаил Васильев рассказал Псковской ленте новостей, что это кости лошади, коровы, овцы и, предположительно, свиньи. Человеческих костей среди них нет.

По словам археолога, здесь же нашли крышку от посуды XVI века, подошву XVII века и осколки посуды XVI–XVII веков. Слой земли содержит большое количество воды, которая препятствует проникновению кислорода. Поэтому органика не разлагается.

По предварительным данным, во время прокладки сетей рабочие попали в «подвал». Ранее на этом месте стоял дом, в подвале которого сохранился культурный слой.

Начальник строительного участка, сотрудник компании «Балтийский берег» Юрий Хлыстов заверил, что находки не повлияют на скорость строительства и не замедлят ход реконструкции Троицкого моста.

Мост закрыли на ремонт 1 марта. Ожидается, что движение по обновленной переправе в Пскове запустят уже в ноябре.

Троицкий мост построили в 1954 году по нормам 1947 года. Специалисты обнаружили силовые трещины в балках, которые ослабляют конструкцию. Предполагается, что специалисты полностью разберут мост и построят на его месте новый.

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