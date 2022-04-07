Фермер предстанет перед судом за растрату гранта в Липецке

В Липецке перед судом предстанет 30-летний воронежский фермер, который обвиняется в растрате гранта в размере 3,5 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по региону.

Следствие полагает, что в период с августа по сентябрь 2017 года 30-летний руководитель птицеводческого предприятия похитил 3,5 млн рублей, полученных в виде гранта по программе поддержки сельского хозяйства, пишет GOROD48.

«Для сокрытия преступных действий он предоставил для отчета в ведомственное учреждение документы с ложными сведениями. Полученные деньги были перечислены получателем на свой расчетный счет и счета третьих лиц».

Расследование уголовного дела по ч. 4 ст. 160 УК РФ «Присвоение или растрата, совершенные в особо крупном размере» завершено. Материалы переданы в суд для рассмотрения, уточняет LipetskMedia.

Воронежцу грозит до десяти лет лишения свободы.