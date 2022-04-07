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Производство растительных масел запустили в Орловской области

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В Малоархангельском районе Орловской области запустили производство растительных масел. Проект реализует ООО «Орелагропром».

Мощности производства составляют 120 т в сутки. На производстве три линии: подсолнечник, соя и рапс. Первая линия — по прессованию семян подсолнечника производительностью 1,8 т/ч. Вторая — по прессованию семян рапса производительностью 1,8 т/ч и третья — по прессованию семян сои производительностью 1,6 т/ч, уточняет InfoOrel.ru.

Предприятие планирует выйти на полные мощности через четыре месяца. На предприятии 32 рабочих места. Объем инвестиций в проект составляет 95,6 млн рублей. Производство растительного масла будет наливом, а не фасованное.

Ранее сообщалось, что в Орловской области будет реконструирована молочно-товарная ферма для создания племенного репродуктора на 1,5 тыс. фуражных коз. Речь идет о предприятии в деревне Брагино Мценского района.

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