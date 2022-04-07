Песков заявил о подготовке России к санкциям Запада еще за год до их введения

Российские власти начали готовиться к западным санкциям еще год назад. Об этом сообщил в четверг, 7 апреля, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью британскому новостному каналу Sky News.

«Мы жили под санкциями уже пару десятков лет и мы на самом деле уже привыкли к этой ситуации. Мы начали готовиться к этим санкциям год назад, и сейчас, конечно, у нас в экономике очень трудное положение, но наша экономика до сих пор находится на ногах», — заявил Песков.

Он добавил, что с точки зрения экономической обстановки и макростабильности Россия находится в безопасности. Различные структуры уже пытаются извлечь выгоду из данной ситуации, учитывая «толчок развитию нашего производственного сектора, национальным технологиям и так далее».

Ранее в этот день государства группы G7, в которую входят Канада, Франция, Германия, Италия, Япония, Великобритания и США, заявили, что продолжат всестороннее давление на госструктуры и экономику Российской Федерации. Эти меры необходимы для обеспечения прекращения специальной военной операции по защите Донбасса.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в четверг заявил, что российской экономике нужно полгода, чтобы перестроиться на работу в новых условиях. Он также подчеркнул, что профицита бюджета в РФ в 2022 году не будет, все полученные доходы будут потрачены.

Накануне США ввели в отношении Сбербанка и Альфа-банка блокирующие санкции. Они предусматривают заморозку активов в Соединенных Штатах, а также запрет американским гражданам проводить какие-либо операции с кредитными организациями.

Кроме того, Вашингтон вводит запрет на новые инвестиции в экономику России. Представитель американской администрации отметил, что «России теперь придется искать новые источники для долларов за пределами США и искать новый маршрут платежей, кроме американских банков, чтобы избежать дефолта».

11 марта аналитики, опрошенные Центробанком, сообщили, что российская экономика восстановится после текущего спада в 2023 году. Эксперты также предсказали улучшение ставки ЦБ. По их мнению, к концу текущего года она снизится до 18,9%, к концу 2023-го — до 14,1%, а к концу 2024 года — до 7,8%.

Страны Запада ввели антироссийские санкции после того, как 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о проведении операции по защите мирного населения в Донбассе. В Москве пояснили, что в ее задачи входят демилитаризация и денацификация Украины. Решение было принято на фоне обострения в середине февраля обстановки в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».