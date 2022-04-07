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Глава Пентагона заявил об отсутствии у США страха перед Путиным

Глава Пентагона Остин заявил об отсутствии у США страха перед Путиным
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США не испытывают страха перед президентом РФ Владимиром Путиным, но считают важным избежать ядерного соперничества с Россией. Об этом глава Пентагона Ллойд Остин заявил в ходе выступления в сенате США в четверг, 7 апреля.

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«Я не знаю, что держит в уме Владимир Путин, как не знают и многие другие люди. Вы использовали слово «страх» применительно к Путину, и я хотел бы отметить, что моей ключевой задачей является управление эскалацией [напряженности]. Для нас важно убедиться, что мы не окажемся в ситуации ядерного соперничества, если этого возможно избежать», — сказал он.

По словам главы военного ведомства, с точки зрения администрации США, в российском президенте нет ничего, «чего стоило бы бояться», передает RT.

Также Остин заявил о безуспешных попытках связаться с российским министром обороны Сергеем Шойгу с февраля, передает НСН.

24 марта пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил о высокой загруженности Шойгу в условиях проведения специальной военной операции по защите Донбасса. Также он призвал не верить сообщениям СМИ о проблемах со здоровьем у министра.

Комментируя заявления минобороны США о том, что российское военное руководство якобы игнорирует попытки Пентагона связаться, Песков подчеркнул важность контактов на уровне военных, «особенно в такие горячие периоды».

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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