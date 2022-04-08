Спортивные выходные с «Известиями»

Хоккей

Кубок Гагарина. Финалы конференций

В КХЛ продолжается активная борьба за выход в финал плей-офф. В обеих сериях уже сыграно по три матча, но пока счета минимальные, поэтому соперникам не избежать как минимум пятых встреч. В Западной конференции московский ЦСКА выигрывает у петербургского СКА. В пятницу они сыграют в Москве четвертый матч, а в воскресенье будет пятая встреча серии в Питере. Если обе выиграет ЦСКА, то красно-синие пройдут дальше. В субботу в Челябинске местный «Трактор» сыграет четвертый матч финала Восточной конференции против магнитогорского «Металлурга». Пока «Магнитка» ведет. И на ее льду в понедельник точно состоится пятая игра. Растянутся ли обе серии дальше, мы узнаем в выходные.

8 апреля, 19:30, «ЦСКА Арена» (Москва). 9 апреля, 15:00, «Арена «Трактор» имени Валерия Белоусова» (Челябинск). 10 апреля, 17:00, СКК «Ледовый дворец» (Санкт-Петербург). Прямые трансляции на «Матч ТВ», «КХЛ ТВ» и «КХЛ Прайм»

Смешанные единоборства

UFC 273. Петр Ян — Алджэмейн Стерлинг

Фото: Getty Images/Jeff Bottari

В ночь на воскресенье во Флориде, в городе Джексонвилл состоится очередной бойцовский вечер, в рамках основного карда которого пройдет долгожданное противостояние в наилегчайшей категории россиянина Петра Яна с американцем Алджэмейном Стерлингом. Это будет их вторая схватка. Чуть более года назад всё закончилось скандалом. Ян выглядел куда лучше Стерлинга в октагоне, но применил запрещенный удар коленом, в результате чего бой был тут же остановлен, а победу присудили американцу. Публика с нетерпением ждала реванша, и в ближайшие выходные Ян попытается вернуть себе чемпионский пояс.

10 апреля, 6:30–7:00. Арена VyStar Veterans Memorial (Джексонвилл, США). Прямая трансляция на UFC Fight Pass

Футбол

Чемпионат России. «Ахмат»–«Зенит»

Фото: РИА Новости/Александр Гальперин

В ближайшем 24-м туре РПЛ не будет топовых матчей, поэтому с точки зрения мест в таблице самым статусным обещает стать противостояние в Грозном. Местный «Ахмат» борется за попадание в первую пятерку и на своем поле всегда опасен даже для лидеров. Поэтому действующему чемпиону страны «Зениту» будет крайне непросто добиться победы. При этом питерцам она крайне необходима, чтобы не подпустить к себе близко идущее вторым московское «Динамо». Бело-голубые отстают от первой строчки в таблице на три очка.

9 апреля, 19:30, «Ахмат Арена» (Грозный). Прямая трансляция на «Матч ТВ» и «Матч Премьер»

Спортивная гимнастика

Чемпионат России. Женщины

Фото: Спорт-Экспресс/Дарья Исаева

В отсутствие наших спортсменов на международных стартах особое внимание приковано к внутренним соревнованиям. Одно из таких — национальное первенство по спортивной гимнастике — началось в среду в Казани. На этой неделе выступают женщины, на следующей в дело вступят мужчины. Не все звезды приехали в столицу Татарстана, но там выступает чемпионка прошлогодних Олимпийских игр в Токио в командных соревнованиях Виктория Листунова. Именно в команднике уже разыграли медали, и сборная Москвы, за которую выступает Листунова, выиграла лишь серебро, уступив сборной Приволжского федерального округа. В пятницу пройдут соревнования в личном многоборье, в выходные — в отдельных видах.

8 апреля, финалы личного многоборья: 10:00–14:30, юниорки; 17:00–19:00, взрослые. 9 апреля, финалы в отдельных видах (опорный прыжок, брусья): 14:00–15:00, юниорки; 15:00–16:00, взрослые. 10 апреля, финалы в отдельных видах (бревно, вольные упражнения): 14:00–15:00, юниорки; 15:00–16:00, взрослые. Центр гимнастики (Казань). Прямые трансляции на сайте Федерации спортивной гимнастики России

Гандбол

Женщины. Кубок России. «Финал четырех»

Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов

Победитель во втором по значимости национальном соревновании по женскому гандболу определится в ближайшие выходные. Этот трофей стал особенно значимым с учетом отстранения наших команд от Лиги чемпионов и других еврокубков. Решающие матчи за Кубок России пройдут в Краснодаре. Там в субботу состоятся полуфинальные встречи, в первой из которых звенигородская «Звезда» сыграет с действующим чемпионом России московским ЦСКА, а во второй местная «Кубань» примет действующего обладателя Кубка России «Ростов-Дон». Победители этих матчей в воскресенье сыграют в финале.

9 апреля, 13:00, 16:00, полуфиналы. 10 апреля: 13:00, матч за третье место; 16:00, финал. Дворец спорта «Олимп» (Краснодар). Прямые трансляции на «Матч! Страна» и «Матч! Планета»