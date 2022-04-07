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МИД РФ сообщил о высылке ряда ирландских дипломатов

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Россия вышлет из страны нескольких сотрудников посольства Ирландии. О подобном решении 7 апреля было объявлено ирландскому послу в Москве Брайну Макэлдаффу, который был вызван в МИД РФ.

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«7 апреля в МИД России был вызван посол Ирландии в Москве Брайан Макэлдафф, которому был заявлен решительный протест в связи с предпринятыми в марте недружественными и безосновательными шагами ирландских властей, потребовавших отъезда из страны четырех сотрудников посольства России в Дублине», — говорится в сообщении российского дипломатического ведомства.

Послу было объявлено о соответствующих ответных мерах в отношении ряда дипломатов, работающих в посольстве Ирландии в Москве. Кроме того, в МИДе призвали ирландские власти устранить препятствия для работы российского посольства.

О том, что Ирландия решила выслать четырех сотрудников посольства России, 29 марта сообщил глава МИДа страны Саймон Ковни. По его словам, высылка дипломатов связана с «несоответствием их действий нормам поведения дипломатов». Вместе с тем посол выразил надежду, что дипломатические каналы между странами останутся открытыми.

В свою очередь, в посольстве России в Ирландии назвали необоснованным данное решение властей. В диппредставительстве указали, что этот шаг может лишь усугубить сложную ситуацию в российско-ирландских отношениях, которым и без того нанесен серьезный ущерб в связи с участием Ирландии в антироссийских санкциях Евросоюза.

Страны Европы в последний месяц высылают десятки российских дипломатов. Так, о высылке сотрудников дипмиссий РФ с конца марта объявили Латвия, Эстония, Словения, Португалия, Норвегия, Румыния, Франция, Чехия, Бельгия, Нидерланды, Испания, Италия, Дания, Германия, Греция, Черногория. 7 апреля к ним присоединилась Австрия. ЕС объявил персонами нон грата 19 сотрудников постпредства России.

Как отметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 5 апреля, Кремль негативно относится к таким действиям. По его словам, это недальновидный шаг, который осложнит общение стран и неминуемо приведет к ответным шагам.

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