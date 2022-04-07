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СКР расследует подготовку Украиной провокации с использованием химикатов

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Председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин поручил расследовать факт подготовки украинскими вооруженными формированиями очередной провокации с использованием химикатов. Об этом сообщается на сайте СК РФ 7 апреля.

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«Согласно сведениям из открытых источников, в городе Первомайском Харьковской области представители ВСУ и националистических батальонов Украины начали подготовку крупной провокации с использованием химикатов», — указали в ведомстве.

Согласно данным Минобороны РФ, сотрудники СБУ на территории завода «Химпром» заминировали хранилище, в котором находится 120 т хлора. Как стало известно, склад собираются взорвать участники украинских вооруженных формирований, но обвинить в злодеянии должностных лиц и военнослужащих России.

Накануне 6 апреля представитель Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) Андрей Марочко заявил, что украинские военные, готовясь к отступлению, подорвали цистерну в одном из цехов завода «Заря» в городе Рубежное в ЛНР. По его словам, в цистерне могла находиться соляная кислота.

В Народной милиции ЛНР добавили, что в Рубежном распространилось облако отравляющего вещества, что может привести к жертвам среди населения. Отмечалось, что подрыв был рассчитан так, чтобы облако химикатов пошло в направлении освобожденного силами ЛНР села Кудряшовка.

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной операции для защиты мирного населения Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Ей предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства ДНР и ЛНР к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости республик Донбасса.

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