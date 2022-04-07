Ученые предупредили о риске тромбоза в течение нескольких месяцев после COVID-19

Ученые в Швеции пришли к выводу, что у переболевших COVID-19 повышается риск появления тромбов в течение полугода. Об этом 6 апреля сообщается в журнале BMJ.

В ходе исследования ученые проанализировали данные всех заболевших коронавирусом в Швеции в период с февраля 2020 года по май 2021 года. Они установили, что шансы получить осложнения в виде легочной эмболии увеличиваются в 33 раза.

Помимо этого, риск возникновения тромбоза глубоких вен, который появляется чаще всего в тазу или ногах, возрастает в пять раз в течение трех месяцев после инфицирования, уточняет «Ридус». В группе риска оказались люди, у которых болезнь протекала в тяжелой форме, а также пациенты с хроническими заболеваниями, пишет RT.

Ранее в этот день глава Минздрава РФ Михаил Мурашко допустил вероятность новой волны COVID-19 в России. По его словам, необходимо соблюдать масочный режим, что «однозначно помогает и предохраняет», сообщает телеканал «360». Кроме того, он призвал проходить ревакцинацию.

Мурашко отметил, что российские специалисты разработали и зарегистрировали новую форму препарата от коронавируса. У России есть все возможности для минимизации рисков новой волны COVID-19 при грамотном поведении населения и приверженности к профилактическим мерам.

5 апреля Минздрав зарегистрировал препарат от COVID-19 на основе молнупиравира. Показанием к применению препарата является лечение коронавирусной инфекции легкого и среднетяжелого течения у взрослых пациентов с повышенным риском прогрессирования заболевания.

В тот же день в Роспотребнадзоре сообщили, что за минувшую неделю рост заболеваемости коронавирусом нового типа зафиксирован в трех субъектах России: в Москве, Санкт-Петербурге и Московской области. Как отметила в ходе совещания глава ведомства Анна Попова, уровень заболеваемости COVID-19 в целом по стране всё еще остается высоким.

В России проходит масштабная кампания по вакцинации. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано шесть вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «Спутник М», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

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