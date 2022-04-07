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В Минобороны рассказали об уничтожении двух военных вертолетов ВСУ

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Вооруженные силы РФ ликвидировали два украинских военных вертолета Ми-8 и Ми-24 в районе города Херсон. Об этом в четверг, 7 апреля, заявил на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

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«Российскими средствами противовоздушной обороны сбиты в воздухе два украинских военных вертолета, Ми-8 и Ми-24, в районе города Херсон, а также три беспилотных летательных аппарата, в том числе два «Байрактар ТБ-2», в районах населенных пунктов Кривой Рог и Трудовой», — сообщил журналистам генерал-майор.

Он также рассказал, что за последний день Воздушно-космические силы России поразили 42 военных объекта Украины. Так, высокоточными ракетами воздушного базирования был нанесен удар по скоплению украинской военной техники на железнодорожной станции Новоград-Волынский в Житомирской области, что позволило уничтожить резервы, предназначенные для переброски группировки украинских войск в Донбассе.

По словам Конашенкова, всего с начала проведения спецоперации уничтожено: 125 самолетов, 95 вертолетов, 416 беспилотных летательных аппаратов, 2003 танка и других боевых бронированных машин, 220 установок реактивных систем залпового огня, 869 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 1902 единицы специальной военной автомобильной техники.

Кроме того, российская армия полностью блокировала населенный пункт Новомихайловка и приступила к его зачистке от националистов.

«Преследуя отходящие подразделения 54-й механизированной бригады украинских войск, подразделения российских Вооруженных сил также блокировали населенный пункт Угледар и сейчас ведут бой за его освобождение от националистов. За день в данном районе уничтожено до усиленной мотопехотной роты и танковый взвод украинских войск», — добавил Конашенков.

Ранее в этот день Конашенков рассказал, что российская армия высокоточными ракетами воздушного и морского базирования за ночь ликвидировала четыре украинские базы хранения горюче-смазочных материалов (ГСМ).

Также стало известно, что российские военные взяли под контроль приборостроительный завод в украинском Изюме. В ведомстве подчеркнули, что на заводе были обнаружены свидетельства сотрудничества Украины и НАТО в сфере производства продукции военного назначения.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Москве тогда пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России.

Данное решение было принято после того, как в середине февраля в регионе обострилась ситуация из-за обстрелов со стороны украинских военных. Тогда Донецкая и Луганская народные республики объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент России Владимир Путин подписал указы о признании независимости ДНР и ЛНР, а также договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи с республиками. На следующий день документы были ратифицированы.

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