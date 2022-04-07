Санкции США против Azur Air не повлияют на полеты внутри России

Санкции США против авиакомпании Azur Air не повлияют на полеты внутри России. Об этом источник в авиакомпании сообщил в четверг, 7 апреля.

«Оцениваем заявление минторга (США. — Ред.). На полеты внутри страны летом не повлияет — выполним в запланированном объеме», — заявил он агентству городских новостей «Москва».

Ранее в этот день министерство торговли Соединенных Штатов ввело экспортные санкции в отношении российских авиакомпаний «Аэрофлот», Utair и Azur Air. Срок санкций составляет 180 дней и может быть продлен, передает RT.

По словам главы американского минторга Джины Раймондо, Вашингтон лишил «Аэрофлот», Utair и Azur Air возможности не только доступа к продукции из США, но и реэкспорта товаров американского происхождения из-за рубежа.

7 апреля сообщалось, что государства группы G7, в которую входят Канада, Франция, Германия, Италия, Япония, Великобритания и США, продолжат всестороннее давление на госструктуры и экономику России, сообщается на сайте aif.ru.

Ранее в этот день пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия будет отвечать на новые антироссийские санкции Запада.

25 марта президент США Джо Байден заявил, что против России действуют самые тяжелые в мировой истории «карающие санкции», но за ними последуют новые.

15 марта Международный валютный фонд выпустил прогноз, согласно которому ситуация на Украине и введенные Европой санкции против России грозят для самого ЕС «глубокой рецессией», а негативные последствия от них почувствует вся мировая экономика.

Ряд стран вводят новые санкции против РФ в ответ на проводимую ею с 24 февраля специальную операцию по защите мирного населения Донецкой и Луганской народных республик. Началу спецоперации предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства ДНР и ЛНР к Москве с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости республик Донбасса.

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