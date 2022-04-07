Жителю Брянской области вынесли приговор за пьяное смертельное ДТП

В Орловской области суд вынес приговор жителю Брянщины, который в состоянии наркотического опьянения устроил ДТП со смертельным исходом. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Установлено, что 12 августа 2021 года водитель автомобиля «ВАЗ», двигаясь по направлению к поселку Колпна Орловской области, выехал на встречную полосу и врезался в другую легковушку. Пассажир встречной машины получил различные травмы, от которых скончался, пишет InfoOrel.ru.

Суд признал мужчину виновным по п. «а» ч. 4 ст. 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человек, если оно совершено лицом, находящимся в состоянии опьянения»).

Ему назначено наказание в виде пяти лет лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении. В течение двух последующих лет он не имеет права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортом.