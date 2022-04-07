Спецоперация в Донбассе и антироссийские санкции. Главное

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной операции для защиты мирного населения Донецкой и Луганской народных республик. Ей предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства ДНР и ЛНР к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости республик Донбасса. На этом фоне многие страны начали вводить в отношении Москвы беспрецедентные санкции.

Главное о спецоперации и событиях вокруг нее на 7 апреля — в материале «Известий».

Ход спецоперации

В ходе спецоперации в ночь на четверг, 7 апреля, российская армия высокоточными ракетами воздушного и морского базирования ликвидировала четыре украинские базы хранения горюче-смазочных материалов, всего же за ночные часы военной авиации РФ удалось поразить 29 военных объектов Украины.

Кроме того, средства противовоздушной обороны ВС РФ сбили в воздухе пять беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районах населенных пунктов Новоселовка вторая, Червоная, Новоградовка, Иловайск, Харцизск.

Также стало известно о том, что основные бои в центральной части Мариуполя завершены. Как рассказал представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин, столкновения переместились в порт города и на территорию «Азовстали». При этом в Мариуполе всё еще остается порядка 3 тыс. украинских военнослужащих. Журналисты «Известий» смогли снять с коптера промзону вокруг завода, ставшего оплотом украинских националистов.

Между тем коллективный Запад продолжает посылать Киеву оружие. К примеру, накануне сенат США одобрил законопроект, который позволит поставлять Украине вооружения по программе ленд-лиза «для защиты населения и для других целей». Законопроект позволит Америке обходить бюрократические препятствия, что существенно ускорит доставку оружия. Теперь документ должна одобрить палата представителей, после чего его направят на подпись президенту.

В свою очередь, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркнул, что подобные решения не способствуют успешному исходу российско-украинских переговоров.

Однако «пелена с глаз» жителей западных стран, которые во всем винят Россию, всё же постепенно спадает. Об этом в том числе свидетельствует признание газетой The New York Times подлинности размещенной записи, на которой видно, как украинский солдат выстрелом в упор добивает раненого российского военного.

Кроме того, генсек НАТО Йенс Столтенберг, комментируя расправы и пытки российских пленных, заявил, что любое военное преступление должно быть расследовано.

Военный следственный отдел Следственного комитета РФ по Подольскому гарнизону также возбудил уголовное дело по фактам жестокого обращения с российскими военнопленными на Украине.

Санкции Запада и ответ России

Тем не менее, санкционное давление на Россию продолжается анонсами новых рестрикций и сообщениями об очередных высылках дипломатов. Так, в этот раз персонами нон грата сотрудников дипмиссий РФ объявила Австрия, Хорватия и Черногория. Российский МИД пообещал ответные действия.

Не утихают разговоры и вокруг энергоресурсов, поставляемых из России. 7 апреля Европарламент принял резолюцию с призывом ввести эмбарго на импорт российских энергоносителей, а именно нефти, ядерного топлива, газа и угля. Вместе с тем депутаты ЕП указали на то, что Евросоюз должен предусмотреть четкую стратегию энергетической безопасности.

В свою очередь, государства группы G7, в которую входят Канада, Франция, Германия, Италия, Япония, Великобритания и США, объявили о том, что продолжат всестороннее давление на госструктуры и экономику России «для обеспечения прекращения специальной военной операции».

Соединенные Штаты 7 апреля объявили о закрытии в одностороннем порядке канала связи с Россией, созданного для обсуждения темы кибербезопасности. Кроме того, сенат американского Конгресса одобрил законопроект о приостановке нормальных торговых отношений с РФ, а также проголосовал за отказ от импорта энергоносителей из России. Минторг же ввел экспортные санкции в отношении российских авиакомпаний «Аэрофлот», Utair и Azur Air.

Тем временем продолжается тренд на исключение России из международных организаций. Так. Генеральная Ассамблея ООН в ходе специальной сессии по Украине приняла западную резолюцию о приостановке членства РФ в Совете по правам человека.

Но несмотря на кажущееся единство коллективного Запада, разногласия внутри союза уже заметны. Это в том числе заметила NYT, которая рассказала что страны Североатлантического альянса разделились в своих подходах, как выстраивать дальнейшие отношения с Москвой. Указывалось, что Польша и страны Балтии хотят полного разрыва с РФ и выступают за «усилия, которые поставят Россию на колени». В то же время Франция, Германия и Турция полагают, что контакты с Путиным необходимо поддерживать. При этом член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков в беседе с «Известиями» подчеркнул, что разногласия внутри НАТО существовали еще до начала спецоперации.

Россия же грамотно противостоит западным санкциям, которые пытаются повлиять на экономику страны. Центральный банк РФ понизил на 8 апреля официальный курс доллара до 76,25 рубля, понизив его более чем на 6 рублей.

Премьер-министр страны Михаил Мишустин, в свою очередь, указал на то, что экономике России нужно полгода, чтобы перестроиться на работу в новых условиях.

Переговорный процесс между РФ и Украиной

Несмотря на то, что в ходе стамбульского раунда переговоров Киев передал Москве зафиксированные принципы возможного соглашения между сторонами, накануне украинская сторона представила новый проект соглашения с Россией, в нем налицо отход от озвученных ранее предложений.

В частности, Украина предлагает обсуждать вопросы Крыма и Донбасса на встрече лидеров двух стран, РФ же считает этот замысел неприемлемым, указал глава российского МИДа Сергей Лавров.

При этом министр подчеркнул, что Москва намерена продолжить переговорный процесс с Киевом, несмотря на все провокации.

Переговоры стартовали 28 февраля в Гомельской области. Затем они продолжились 3 и 7 марта в Беловежской Пуще. По итогам третьего этапа переговоров глава российской делегации Владимир Мединский отмечал, что подписать какие-либо документы не удалось. Однако во время одной из встреч дипломаты договорились об организации гуманитарных коридоров. Затем переговоры продолжались по видеосвязи.

При этом во время четвертого раунда, который прошел 29 марта в турецком Стамбуле, Москва наконец получила письменные предложения от Киева, подтверждающие ее стремление к нейтральному и безъядерному статусу.