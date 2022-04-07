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МИД РФ обнародовал персональные санкции против парламентариев Австралии

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Россия ввела персональные санкции в отношении 228 представителей руководства и парламентариев Австралии. Об этом в четверг, 7 апреля, заявил МИД РФ.

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«В «стоп-лист» лиц, которым закрыт въезд в Россию, включаются члены австралийского комитета по национальной безопасности, палаты представителей, сената и региональных законодательных собраний. Данный шаг предпринят в порядке реакции на недружественные действия нынешнего австралийского правительства, готового поддерживать любые действия, нацеленные на сдерживание России», — говорится в заявлении ведомства.

Так, в «черный список» попали премьер-министр Скотт Моррисон, его заместитель Барнаби Джойс, министр внутренних дел Карен Эндрюс, министр финансов Саймой Бирмингем, министр обороны Питер Даттон, глава МИД Мариз Пэйн, генпрокурор Микаэлия Кэш и др.

«В ближайшее время последуют новые объявления о расширении санкционного «черного списка» за счет включения в него австралийских военных, бизнесменов, экспертов и медийных персон, которые способствуют разжиганию негативного отношения к нашей стране», — заявили в МИД РФ.

В ведомстве напомнили, что каждый антироссийский шаг получит решительный отпор.

29 марта власти Австралии запретили въезд 39 гражданам России, подозреваемых в коррупции.

28 марта официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что страны Запада фактически развязали полномасштабную экономическую войну против России. Он подчеркнул, что Австралия наряду с другими государствами ведет «тотальную войну» против РФ в торговле, экономике, а также «захватывают» собственность, денежные средства россиян.

Страны Запада продолжают вводить санкции против России на фоне проведения специальной операции по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля. Тогда в Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России.

Ситуация в Донбассе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской Народных Республик объявили об эвакуации жителей в РФ. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР, а также договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи. На следующий день документы были ратифицированы.

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