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Гаврилов рассказал о клеветнической кампании Запада против России

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Страны Запада развязали против РФ масштабную клеветническую кампанию. Об этом в четверг, 7 апреля, заявил руководитель делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.

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«В ход идут самые недостойные методы информационного противоборства, включая подтасовку фактов и откровенные инсценировки провокаций, которые автоматически получают беспрекословную поддержку западных государств-участников, не утруждающих себя отделять зерна от плевел вопреки элементарным представлениям о профессионализме», — заявил Гаврилов.

Он добавил, что клеветническая кампания западных стран проводится в ответ на шаги России по нейтрализации угроз коренным интересам национальной безопасности.

Украинская сторона 2 и 3 апреля начала распространять сообщения о большом количестве жертв в Буче, что якобы стало последствием деятельности армии РФ. Однако, как указало тогда Минобороны РФ, российские военные покинули город еще 30 марта, а все опубликованные Киевом фото и видео о якобы «преступлениях российских военных» в Буче являются провокацией.

4 апреля в Пентагоне отметили невозможность независимо подтвердить информацию о событиях в Буче. По мнению американского оборонного ведомства, снимки, поступающие из этого города, требуют дальнейшего исследования.

Вместе с тем глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил сотрудникам ведомства проанализировать ситуацию в Буче и дать ей процессуальную оценку.

5 апреля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что обвинения в адрес России по ситуации в Буче не просто беспочвенны, это хорошо срежиссированное трагическое шоу. После этого министр иностранных дел Сергей Лавров назвал провокацию в Буче попыткой украинской стороны прервать переговорный процесс и выдвинуть новые условия взамен прежних договоренностей касаемо проведения спецоперации по защите Донбасса.

24 февраля российский президент Владимир Путин объявил о начале специальной операции по защите мирного населения Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Ей предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства ДНР и ЛНР к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости республик Донбасса.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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