Силуанов назвал воровством заморозку резервов РФ на Западе

Российская сторона расценивает заморозку своих резервов за рубежом как кражу. Такое заявление сделал глава российского Минфина Антон Силуанов в четверг, 7 апреля, в эфире телеканала «Россия 24».

«Эти средства [российские резервы], если они заблокированы, то можно считать, что они украдены. У нас доступа нет к этим средствам», — говорит глава министерства.

Силуанов подчеркнул, что средства иностранных компаний могут быть разблокированы сразу же, сиюминутно, после того как будут сняты запреты на валютные накопления Российской Федерации и на остатки валютных средств Министерства финансов.

В этот же день премьер-министр РФ Михаил Мишустин назвал пиратством заморозку активов России за рубежом. По его словам, первой на себя приняла удар западных санкций финансовая система России. Министр подчеркнул, что целью санкций являются создание паники и «нанесение удара по каждому человеку».

Также Мишустин считает, что количество ограничений в адрес России превосходит введенные против любой другой страны, всего санкций уже свыше 6 тыс.

Ранее, 23 марта, глава МИД России Сергей Лавров также заявил, что заморозка активов Центробанка России на Западе является обыкновенным воровством. По словам главы МИДа, в будущем Россия не будет зависеть от Запада. При этом он отметил, что Москва готова к сотрудничеству на равноправных условиях. По мнению Лаврова, западные страны вводят санкции против РФ, чтобы устранить страну как препятствие на пути построения однополярного мира.

Ранее, 13 марта, глава Минфина РФ Антон Силуанов заявил, что западные страны заморозили около $300 млрд золотовалютных резервов России, что составляет примерно половину их объема. Вместе с тем министр подчеркнул, что у страны достаточно средств, необходимых для производства товаров. По словам Силуанова, приняв решение о заморозке резервов, Запад начал экономическую войну против России.

Страны Запада начали вводить санкции в ответ на проведение Россией специальной операции в Донбассе. 28 февраля Евросоюз утвердил решение о замораживании активов ЦБ. Глава регулятора Эльвира Набиуллина тогда подчеркнула, что российская финансовая инфраструктура будет работать бесперебойно.

Операцию с целью защиты мирного населения Донбасса Россия начала 24 февраля. Как тогда уточнил представитель Кремля Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризацию и денацификацию Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа. Также российская сторона подчеркивала, что не вынашивает планы по оккупации Украины, а удары ведутся только по военной инфраструктуре ВСУ.

Ситуация в регионе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти ДНР и ЛНР объявили об эвакуации жителей в РФ. 21 февраля президент России Владимир Путин подписал указ о признании независимости республик.