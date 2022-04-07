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Китай выступил против приостановки членства России в СПЧ ООН

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Китай выступает против приостановки членства России в Совете по правам человека Организации Объединенных Наций (СПЧ ООН). Об этом в четверг, 7 апреля, заявил постоянный представитель КНР при ООН Чжан Цзюнь в ходе заседания Генеральной ассамблеи по решению данного вопроса.

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«Проект резолюции, который мы сегодня рассматриваем, лишит страну законного членства в СПЧ ООН. Такого рода важный вопрос следует решать с осторожностью, на основе исключительно фактов, делать это спокойно, объективно, разумно. Этот проект резолюции не был составлен открыто и транспарентно. Не применялся принцип проведения консультаций со всеми государствами ООН, чтобы выслушать максимально широкий спектр мнений», — заявил он о позиции Китая.

Он отметил, что вопрос членства в СПЧ в таком виде только усилит конфронтацию в области прав человека, повлияет на систему ООН, а также повлечет серьезные последствия. Поэтому, по его словам, Китай «вынужден проголосовать против проекта резолюции».

6 апреля стало известно, что Генассамблея ООН проведет в четверг голосование по вопросу временной приостановки членства России в СПЧ.

За несколько дней до этого, 4 марта, постпред США в ООН Линда Томас-Гринфилд заявила, что Штаты будут добиваться исключения России из СПЧ ООН. Она указала на то, что Россия якобы сделала всё возможное для нанесения ущерба международному сообществу и использует платформу ООН для «распространения дезинформации». По ее словам, к России стоит предъявлять более высокие требования как к постоянному члену Совбеза ООН.

В тот же день глава МИД Канады Мелани Жоли выступила за приостановку членства России в Совете по правам человека (СПЧ) ООН.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ответ отметил, что работа подразделений ООН, в том числе Совета по правам человека, немыслима без участия России. Представитель Кремля напомнил, что Россия также является постоянным членом Совета Безопасности ООН.

С начала проведения специальной военной операции по защите мирного населения Донбасса Россия сталкивается с дипломатическим, политическим и экономическим давлением со стороны стран Запада, в том числе в вопросах взаимодействия с ООН. 4 апреля Великобритания отказала России в проведении заседания Совбеза ООН по ситуации в Буче, что постпред России при ООН Василий Небензя назвал беспрецедентным шагом.

Россия 24 февраля начала спецоперацию на фоне обострения ситуация в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных. Как уточнили в Москве, целями спецоперации также являются демилитаризация и денацификация Украины. По словам официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.

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