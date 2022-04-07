Один человек погиб и один пострадал в ДТП в Рязанской области

В Скопинском районе Рязанской области в результате столкновения двух авто погибла женщина. Еще один человек пострадал, сообщает пресс-служба УМВД России по региону.

Авария произошла около полуночи 6 апреля на 245-м км трассы Р-22 «Каспий». По предварительным данным, 50-летний москвич за рулем легкового Chevrolet не учел дорожные и метеорологические условия, превысил скорость и врезался в автомобиль «ВАЗ» под управлением 33-летнего жителя Скопинского района, пишет РИА «7 новостей».

В результате ДТП 53-летняя пассажирка отечественной машины получила различные травмы, от которых скончалась. Водитель авто был госпитализирован.

Сотрудники Госавтоинспекции организовали проверку. Все обстоятельства случившегося устанавливаются.

2 апреля в Мичуринском районе Тамбовской области столкнулись Renault Logan и Mitsubishi Pajero Sport. Погиб один человек, еще один получил травмы.