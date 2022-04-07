РКН заблокировал сайт издания Wonderzine из-за текстов про ЛГБТК

Роскомнадзор (РКН) заблокировал сайт российского издания Wonderzine. Поводом для ограничения доступа на территории России стала жалоба «Росмолодежи», потребовавшей от ресурса удалить семь материалов про ЛГБТК. Об этом 7 апреля сообщила редакция Wonderzine в своем Telegram-канале.

Журналисты отметили, что Wonderzine внесен в реестр сайтов, «содержащих информацию, распространение которой на территории Российской Федерации запрещено».

При этом журналисты уверяют, что о блокировке редакция не была предупреждена. «Роскомнадзор не предоставил нашему изданию времени на выполнение своих требований и автоматически ограничил доступ к сайту. Мы считаем его действия безусловным актом цензуры, а также намерены обжаловать решение ведомства и продолжить работу», — говорится в сообщении издания.

Официального сообщения о блокировке Wonderzine от Роскомнадзора не поступало. При попытке зайти на сайт издания сервис выдает ошибку.

Ранее в этот же день РКН обязал шесть сервисов Google в России маркироваться за нарушение российских законов.

31 марта стало известно, что Роскомнадзор намеревается привлечь «Википедию» к административной ответственности за неудаление противоправной информации. Под таковой подразумевается статья о проведении специальной военной операции в Донбассе.

23 марта РКН ограничил доступ к сервису News.Google на территории России. Причиной стало обеспечение доступа к материалам, содержащим недостоверную информацию о ходе специальной операции на Украине.