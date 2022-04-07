Прямой эфир
Культура
ABBA представила новый клип на песню Waterloo 1974 года
Мир
Столтенберг призвал расследовать все военные преступления на Украине
Общество
Мурашко заявил о невозможности спасти Жириновского из-за тяжести заболевания
Мир
В Совбезе сообщили о закрытии США канала связи с Россией по кибербезопасности
Мир
Черногория объявила персонами нон грата четырех российских дипломатов
Экономика
Центробанк понизил курс доллара на 8 апреля до 76,2 рубля
Мир
Власти Греции назвали выступление боевиков «Азова» в парламенте ошибкой
Туризм
Чернышенко назвал РФ самым безопасным для граждан местом для туризма
Экономика
Банки рассказали о снижении ставок по вкладам на фоне укрепления рубля
Мир
Глава МИД Венгрии заявил об отказе НАТО поставлять оружие Украине
Мир
Французы заявили о риске третьей мировой войны из-за вооружения Украины Западом

РКН заблокировал сайт издания Wonderzine из-за текстов про ЛГБТК

0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Роскомнадзор (РКН) заблокировал сайт российского издания Wonderzine. Поводом для ограничения доступа на территории России стала жалоба «Росмолодежи», потребовавшей от ресурса удалить семь материалов про ЛГБТК. Об этом 7 апреля сообщила редакция Wonderzine в своем Telegram-канале.

Логотипичная ситуация: инобизнес снова просит не наказывать за символику Meta
Что может ждать производителей за упаковку с торговыми марками корпорации, признанной в РФ экстремистской

Журналисты отметили, что Wonderzine внесен в реестр сайтов, «содержащих информацию, распространение которой на территории Российской Федерации запрещено».

При этом журналисты уверяют, что о блокировке редакция не была предупреждена. «Роскомнадзор не предоставил нашему изданию времени на выполнение своих требований и автоматически ограничил доступ к сайту. Мы считаем его действия безусловным актом цензуры, а также намерены обжаловать решение ведомства и продолжить работу», — говорится в сообщении издания.

Официального сообщения о блокировке Wonderzine от Роскомнадзора не поступало. При попытке зайти на сайт издания сервис выдает ошибку.

Ранее в этот же день РКН обязал шесть сервисов Google в России маркироваться за нарушение российских законов.

31 марта стало известно, что Роскомнадзор намеревается привлечь «Википедию» к административной ответственности за неудаление противоправной информации. Под таковой подразумевается статья о проведении специальной военной операции в Донбассе.

23 марта РКН ограничил доступ к сервису News.Google на территории России. Причиной стало обеспечение доступа к материалам, содержащим недостоверную информацию о ходе специальной операции на Украине.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022