Прямой эфир
Культура
ABBA представила новый клип на песню Waterloo 1974 года
Мир
Столтенберг призвал расследовать все военные преступления на Украине
Общество
Мурашко заявил о невозможности спасти Жириновского из-за тяжести заболевания
Мир
В Совбезе сообщили о закрытии США канала связи с Россией по кибербезопасности
Мир
Черногория объявила персонами нон грата четырех российских дипломатов
Экономика
Центробанк понизил курс доллара на 8 апреля до 76,2 рубля
Мир
Власти Греции назвали выступление боевиков «Азова» в парламенте ошибкой
Туризм
Чернышенко назвал РФ самым безопасным для граждан местом для туризма
Экономика
Банки рассказали о снижении ставок по вкладам на фоне укрепления рубля
Мир
Глава МИД Венгрии заявил об отказе НАТО поставлять оружие Украине
Мир
Французы заявили о риске третьей мировой войны из-за вооружения Украины Западом

Мурашко заявил о невозможности спасти Жириновского из-за тяжести заболевания

Глава Минздрава Мурашко заявил, что тяжесть заболевания не дала спасти жизнь Жириновскому
0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Тяжесть заболевания лидера ЛДПР Владимира Жириновского не позволила спасти ему жизнь. Об этом в четверг, 7 апреля, заявил глава Минздрава России Михаил Мурашко.

Незаменимые есть: каким страна запомнит Владимира Жириновского
И что о нем сказали на прощание его коллеги и оппоненты

«На протяжении двух месяцев мы боролись за его жизнь, это коллектив ведущих врачей страны. Тяжесть заболевания, особенности течения, к сожалению, не позволили добиться успехов», — сказал он журналистам.

О смерти 75-летнего политика сообщил 6 марта спикер Вячеслав Володин на заседании Госдумы.

Соболезнования в связи со смертью Жириновского выразили многие политики, в том числе президент России Владимир Путин. Российский лидер отметил, что основатель и бессменный лидер одной из старейших партий страны внес большой вклад в становление и развитие отечественного парламентаризма и законодательства, а также был энергичным и открытым к общению человеком.

Как отметил председатель комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов, память о лидере ЛДПР будет увековечена в названии общественных мест российской столицы. Политика похоронят на Троекуровском кладбище, прощание состоится 8 апреля в Колонном зале Дома союзов.

В начале февраля Жириновского доставили в Центральную клиническую больницу в Москве с коронавирусом. Тогда у него выявили обширное поражение легких — 75%. Политика подключили к аппарату искусственной вентиляции легких, периодически его вводили в медикаментозный сон. В Минздраве отметили, что врачи до последнего боролись за его жизнь.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022