Мурашко заявил о невозможности спасти Жириновского из-за тяжести заболевания

Тяжесть заболевания лидера ЛДПР Владимира Жириновского не позволила спасти ему жизнь. Об этом в четверг, 7 апреля, заявил глава Минздрава России Михаил Мурашко.

«На протяжении двух месяцев мы боролись за его жизнь, это коллектив ведущих врачей страны. Тяжесть заболевания, особенности течения, к сожалению, не позволили добиться успехов», — сказал он журналистам.

О смерти 75-летнего политика сообщил 6 марта спикер Вячеслав Володин на заседании Госдумы.

Соболезнования в связи со смертью Жириновского выразили многие политики, в том числе президент России Владимир Путин. Российский лидер отметил, что основатель и бессменный лидер одной из старейших партий страны внес большой вклад в становление и развитие отечественного парламентаризма и законодательства, а также был энергичным и открытым к общению человеком.

Как отметил председатель комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов, память о лидере ЛДПР будет увековечена в названии общественных мест российской столицы. Политика похоронят на Троекуровском кладбище, прощание состоится 8 апреля в Колонном зале Дома союзов.

В начале февраля Жириновского доставили в Центральную клиническую больницу в Москве с коронавирусом. Тогда у него выявили обширное поражение легких — 75%. Политика подключили к аппарату искусственной вентиляции легких, периодически его вводили в медикаментозный сон. В Минздраве отметили, что врачи до последнего боролись за его жизнь.