В Калуге к началу теплого сезона подготовят 15 фонтанов

В Калуге началась подготовка 15 городских фонтанов к началу сезона. Запуск запланирован перед майскими праздниками.

По данным управления городского хозяйства, специалисты ведут проверку и настройку оборудования. На данный момент разобраны защитные купола фонтанов у комплекса 600-летию Калуги и на площади Победы. Об этом сообщает газета «Весть».

Гранитные покрытия восстановили у фонтанов на Театральной площади и в сквере Медработников. Мультимедийное оборудование устанавливают на фонтане, расположенном в парке Театра юного зрителя.

Все работы по расконсервации и наладке оборудования будут проведены в апреле. Сезон фонтанов стартует 1 мая и продлится до 30 сентября.

Ранее подготовку фонтанов к летнему сезону начали во Владивостоке. Перед запуском специалисты выполнят тестовый запуск оборудования.