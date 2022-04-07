Европарламент принял резолюцию с призывом запретить импорт энергоресурсов из России

В Европарламенте призвали ввести «тотальное эмбарго» на импорт энергоресурсов из России. Запрет пока предполагается ввести временный, до «пересмотра позиции России по Украине», в том случае, если она произойдет, сообщается в пресс-релизе от 7 апреля.

«Депутаты призывают к дополнительным ограничительным мерам, в частности к полному эмбарго на импорт нефти, ядерного топлива, газа и угля», — указано в сообщении законодательного органа.

За принятие резолюции проголосовали 513 евродепутатов, 22 голоса было подано «против», еще 19 — воздержались.

По мнению евродепутатов, санкции подлежат пересмотру, если «Россия примет меры по восстановлению независимости, суверенитета, территориальной целостности Украины», а также выведет свои войска с ее территории.

Резолюции Европарламента не являются обязательными к исполнению странами ЕС, поскольку принятие санкций не входит в его компетенцию. В свою очередь, пятый пакет санкций против России, который может включить в себя запрет на поставки российского угля, сейчас согласовывают в Совете Евросоюза.

4 апреля глава Deutsche Bank Кристиан Зевинг отметил, что в случае эмбарго на поставку нефти и газа из России экономика Германии и Европы в целом может впасть в нарастающую рецессию и в конечном итоге рухнуть. Он добавил, что ориентированная на экспорт немецкая экономика находится в относительной зависимости от энергоносителей РФ, но правительство ФРГ после начала спецоперации РФ на Украине предпринимает все усилия для того, чтобы изменить курс.

В тот же день руководитель Центра развития энергетики Кирилл Мельников заявил, что возможный запрет на закупку российской нефти может привести к росту цен на нее до $150 за баррель. По его словам, в наибольшей степени от поставок российской нефти зависят Германия и страны Центральной и Восточной Европы, от нефтепродуктов — Финляндия и страны Прибалтики.

2 апреля министр экономики, вице-канцлер Роберт Хабек предрек смерть процветанию ФРГ в случае эмбарго на поставки энергоносителей из России. По его словам, в Германии отсутствует инфраструктура для импорта газа и нефти другими способами.

Западные страны начали вводить антироссийские санкции после того, как 24 февраля Российская Федерация начала проведение операции по защите мирного населения Донбасса. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Российский президент Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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