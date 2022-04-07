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В Госдуме оценили введение санкций США против банковского сектора РФ

Депутат Нифантьев о санкциях США против банков РФ: это подчеркивают ненадежность западной финансовой системы
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Введение санкций США в отношении банков России лишний раз подчеркивает ненадежность западной финансовой системы. Об этом во четверг, 7 апреля, заявил «Известиям» член комитета Госдумы по промышленности и торговле Евгений Нифантьев.

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«Западные санкции с самого начала имели цель ударить по населению. Взять хотя бы их атаку на курс рубля, что могло вызвать высокую инфляцию. По существу, финансовый рынок России и его участники находятся под давлением и санкциями с 2014 года и введение новых санкций против еще нескольких банков не смогут сломить финансовую систему РФ», — подчеркнул он.

Новые санкции могли бы серьезно повлиять на валютных вкладчиков этих банков, однако ранее введенные меры Центробанка РФ уже демпфируют риски невыплаты валютных вкладов из-за нехватки валюты в отдельном банке и как следствие — банкротство этого финансового учреждения, указал политик.

«Очередные недружественные действия наших «заокеанских партнеров» лишь еще раз подчеркивают ненадежность западной финансовой системы, в которую интегрированы остальные страны, не имея при этом никакого права голоса. Эти действия заставляют задуматься многих: а нужно ли потакать гегемонии доллара? Не будут ли завтра такие же санкции по надуманным причинам применяться к другим странам?» — заключил Нифантьев.

Накануне представитель американской администрации высокого ранга заявил, что Соединенные Штаты вводят запрет на новые инвестиции в экономику России. Он также добавил, что США пытаются отсечь РФ доступ к долларам, чтобы страна не смогла обслуживать внешний долг.

Помимо этого, Штаты ввели в отношении Сбербанка и Альфа-банка блокирующие санкции. Они предусматривают заморозку активов в Штатах, а также запрет американским гражданам проводить какие-либо операции с банком.

Как заявил американский лидер Джо Байден, один год санкций США против России способен свести на нет достижения российской экономики за последние 15 лет.

28 февраля минфин США запретил осуществлять операции с ЦБ РФ, Минфином и Фондом национального благосостояния. 24 февраля Вашингтон наложил санкции на ряд российских компаний с госучастием или важных для экономики организаций и еще на «две компании с преобладанием частного капитала». В перечень попали Газпромбанк, Альфа-банк, Сбербанк, банк «Открытие», Совкомбанк, ВТБ, Россельхозбанк, Московский кредитный банк (МКБ) и Новикомбанк. Затем санкции против российских банков ввели и другие страны.

Страны Запада начали вводить новые санкции в ответ на проведение Россией специальной операции по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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