Уголовное дело возбудили после падения наледи на ребенка в ХМАО

Десятилетнюю школьницу госпитализировали после падения на нее наледи с крыши в Ханты-Мансийском автономном округе. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту происшествия.

Инцидент произошел в Нефтеюганском районе 5 апреля. По данным следствия, наледь упала на девочку с крыши многоквартирного дома в 7 микрорайоне поселка городского типа Пойковский. Об этом сообщает Muksun.fm. Пострадавшую доставили в больницу в состоянии средней тяжести.

Уголовное дело возбуждено по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Похожий случай зарегистрирован 6 апреля в Сургутском районе. Девочка пострадала в результате падения на нее наледи с крыши общеобразовательной школы. Уголовное дело возбуждено по статье 293 УК РФ («Халатность»).

Ранее в этот день сообщалось о падении наледи с крыши торгового центра на девушку 1997 года рождения в Ижевске. Пострадавшая получила тяжелые травмы и была экстренно прооперирована. В дальнейшем пациентке потребуется еще одно хирургическое вмешательство — для восстановления двигательных функций.